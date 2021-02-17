S7 отрывает регулярные рейсы из Москвы в Бодрум

S7 Airlines с 26 апреля 2021 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Бодрум (Турция). Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Вылет из аэропорта Домодедово в 12:20, прилет в аэропорт Бодрума в 16:25 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:20 и приземляется в Москве в 21:10. Время в полете составит около четырех часов.

«Мы рады предложить пассажирам S7 Airlines новое направление для отдыха в Турции, которая, по очевидным причинам, сейчас пользуется особой популярностью. Побережье Эгейского моря в окрестностях Бодрума – череда живописных бухт с прекрасно оборудованными пляжами. Совмещать спокойный семейный отдых здесь можно с активными водными видами спорта. Местный климат идеально подходит для серфинга, дайвинга и яхтенных прогулок», – говорит Григорий Давыдов, заместитель генерального директора по стратегии S7 Group.

Полеты в Бодрум будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.

Напомним, что перелеты в Турцию доступны для всех путешественников из России при условии, что будут соблюдаться действующие в стране защитные меры на фоне пандемии коронавируса. Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте s7.ru в разделе «Международные перелеты».