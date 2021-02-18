«Построить жилой комплекс – это как роман написать», – Екатерина Прядко, «Гранд-Строй»

«Стройка – это как роман, который пишешь: ты всё время в него что-то добавляешь, что-то меняешь, иногда возвращаешься к каким-то уже готовым главам», – говорит Екатерина Прядко, генеральный директор ООО «СЗ «Гранд-Строй». На строительном рынке Иркутска компания уже 16 лет и за это время возвела более 150 тыс. кв. м жилья. Почему для создания жилых комплексов «Гранд-Строй» приглашает разных проектировщиков? Чем они привлекают будущих собственников квадратных метров? Зачем компания открыла свой Telegram-канал? И насколько сложно женщине-руководителю строительной организации конкурировать с коллегами мужчинами? Об этом и многом другом – в нашем интервью.

«Сейчас начинается самое интересное»

Екатерина Григорьевна, как вы считаете, 16 лет – это много или мало для предприятия строительной отрасли в современных экономических – весьма нестабильных – реалиях?

– Мне кажется, что это достаточно солидно. Нам уже есть, что показать, есть, чем гордиться. «Гранд-Строй» пятый год подряд получает золотой знак «Надёжный застройщик России» – эта награда вручается за соблюдение законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля. Наши проекты получают различные премии и выигрывают архитектурные конкурсы. Так, проект ЖК «SUNCITY» стал финалистом регионального этапа престижной российской премии в области жилищного строительства – Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2021.

16 лет для компании – это сознательный возраст. И знаете, чем он интересен? Мы ещё не мастодонты. Нам есть, куда расти и куда развиваться. Мы пока только почувствовали вкус жизни, и сейчас начинается самое интересное.

Но при этом вы уже крепко стоите на ногах?

– Мы всегда считали, что крепко стоим на ногах. Любая коммерческая организация всегда себя чувствует крепко, когда она способна меняться в зависимости от внешних объективных или субъективных обстоятельств. Структура нашей компании заточена на то, что она должна быть мобильна, молода по духу, должна чувствовать конъюнктуру, должна уметь быстро перестраивать свои проекты, поэтому и чувствует себя на рынке крепко.

«У каждого проекта – своя изюминка»

Расскажите о проектах, которые «Гранд-Строй» уже реализовал, и над которыми работает сейчас. Есть среди них самый необычный, запомнившийся, может, самый любимый?

– Очень сложный вопрос, потому что когда строишь жилой комплекс, в этот момент он для тебя самый любимый.

Для меня лично запоминающимся стал ЖК «Прогресс», потому что он был первым и передовым для того времени. Он до сих пор является одним из самых интересных проектов и не теряет своей актуальности на рынке недвижимости. Более того, цена квадратного метра там и сейчас держится выше, чем в других ЖК, построенных в то же время.

ЖК «Современник» – первый комплекс, где мы сделали дворы без машин. Там вообще очень много вложено в инфраструктуру, в частности, это был первый проект, когда мы делали свой канализационный коллектор – 5,5 км и через реку Ушаковку.

А ЖК «Изумруд» – это первый опыт строительства на месте старых деревянных домов. Я сама общалась с теми, кто в них жил, объясняла, почему их переселяют, и как это изменит их жизнь.

ЖК «Союз» – опыт быстрого и масштабного строительства в союзе с другими компаниями. Сейчас комплекс получил дальнейшее развитие: мы там активно занимаемся школой – выступили как благотворители по соглашению с администрацией Иркутска по подготовке инвестиционного основания для прохождения экспертизы строительства образовательного учреждения.

Сейчас любимый проект – ЖК «SUNCITY», который можно назвать квинтэссенцией компетенций компании «Гранд-Строй». Мы девять месяцев создавали концепцию этого проекта, и видим, что во многих вещах не ошиблись, но сегодня я бы ещё добавила в неё несколько моментов.

Ещё один новый проект ЖК «LIFE» – это фактически «реплика» 1-3 блок-секций «SUNCITY», потому что они нам нравятся удачным конструктивным решением свободных планировок, интересной квартирографией, большими окнами. Но «LIFE» всё равно – другая история, потому что это другая территория города, где мы точно придумаем что-то новое. Например, у нас уже есть идеи тематических дворов-парков.

В общем, каждый проект – уникальный, с какой-то своей изюминкой. И нельзя сказать, что он любимый, или не любимый.

Решение инфраструктурных проблем, которыми славится Иркутск, входит в компетенцию компании?

– С одной стороны, как коммерческая структура, компания нацелена на развитие многоквартирного домостроения и активно работает в этом направлении. А с другой стороны, мы не рассматриваем каждый проект просто как – дом построили и всё. Мы не гонимся только за квадратными метрами, любой жилой комплекс это всегда и большой объём инфраструктурных проектов. И мы каждый раз решаем эти задачи, потому что не можем сделать новый проект хуже, чем предыдущий.

Например, сейчас мы занимаемся развитием «Союза» – отдали в комитет по ЖКХ и в комитет по градостроительной политике администрации Иркутска свои предложения по строительству там автомобильной дороги. Как я уже сказала, активно занимаемся школой, дальше будет детский сад, есть необходимость в поликлинике. Также мы за свой счёт будем строить дорогу в районе «SUNCITY». Кроме этого, решая вопрос с теплом для этого жилого комплекса, мы помогли администрации Иркутского района модернизировать местную инженерную инфраструктуру.

Получается, что вроде бы мы строим жилые комплексы, но в итоге – это не просто МКД, а комплексное развитие территории. Закон об этом вышел только сейчас, а мы, по факту, занимаемся этим все 15 лет.

«Важны не только квадратные метры»

Проекты жилых комплексов вы создаёте сами?

– У нас большой высококвалифицированный производственно-технический отдел, но в его составе нет проектного бюро. И мы сделали это сознательно, потому что хотим приглашать в компанию лучших проектировщиков с рынка. Аутсорсинг и вовлечение разных профессионалов в реализацию одного проекта, в котором мы выступаем как операторы, кажется нам правильным направлением в развитии компании.

Например, в свой новый проект, который станет продолжением истории микрорайона «Союз», мы привлекли крупную компанию из Екатеринбурга – R1, у которой огромный опыт проектирования современных жилых комплексов. И то, что мы видим даже на стадии проектирования, – это абсолютно другой продукт, не похожий ни на один из наших предыдущих проектов. Там будут дома разной этажности, в том числе небольшие урбан-виллы, закрытые дворы, общественные пространства нового типа, которые, как мне кажется, смогут изменить концепцию всего «Союза». Причём какие-то современные решения и тренды покупатель увидит на иркутском рынке впервые, но совершенно точно оценит новый уровень комфорта.

В современном жилом комплексе сейчас важны не столько квадратные метры, а проработанная до мелочей концептуальная эргономика, удобная для повседневной жизни. И мы движемся в этом направлении, и привлекаем профессионалов, потому что в этом случае получаем лучший продукт.

А кто придумывает названия для ЖК, которые вы строите? Почему два новых проекта – «SUNCITY» и «LIFE» – получили английские названия?

– Вы знаете, раньше мы устраивали конкурсы и просили людей придумать название ЖК. В результате, всё равно сами выбирали одно из нескольких понравившихся вариантов.

Сейчас – это работа всей нашей команды и довольно длительный процесс. Для реализации строительного проекта нужно от четырёх до пяти лет, и это похоже на создание книги, романа: ты всё время в него что-то добавляешь, что-то меняешь, иногда возвращаешься к каким-то уже готовым главам. Существует много структур, которые «редактируют» жилой комплекс: проектировщики придумывают свою концепцию – архитектурную, градостроительную, потом в неё что-то своё добавляют дендрологи, благоустроители… За это время столько названий меняется! Например, у «SUNCITY» до последнего было название «Байкальские самоцветы», а «SUNCITY» родилось уже в конце, когда мы придумали для домов особую кирпичную кладку. А «LIFE» до последнего был «Клевером», и для него мы даже придумали историю с четырёхлистником. А потом оказалось, что в Иркутском районе появился одноимённый проект. Стали думать над другим названием, и поскольку ЖК находится рядом с «Союзом», искали что-то созвучное. Союз – life: живи в союзе, живи здесь, живи сейчас – «нанизывалось» одно на другое, решили так и запустить в производство.

«Наши люди – наше достижение»

Минувший 2020 год, как выяснилось, несмотря на кризис, для многих стал годом бурного развития. Как изменилась ваша компания за это время?

– Да, в прошлом году мы взяли тренд на развитие инженерно-технического обеспечения компании, и именно кризис помог увидеть в этом направлении перспективную точку роста. Мы активно внедряем в свою работу BIM-технологии, обеспечили все свои площадки планшетами, обучаем инженеров, которые у нас не производители работ на стройке, а фактически выполняют функции тех- и стройнадзора.

Мы активно занимаемся разработкой производственного процесса, работаем над созданием центров ответственности за результат, выстраиванием всех логических цепочек, сетевых графиков. Тренд, конечно, задал 214 ФЗ, но мы этим бизнес-процессам всегда уделяли много времени, привлекали профессионалов, поэтому легко адаптировались к требованиям закона. Наша миссия – работать с профессионалами, самим быть профессионалами на рынке, и постоянно развиваться.

Чем ещё сильна ваша команда? Какие люди у вас работают? Что цените в сотрудниках?

– Наши люди – это наше достижение, я считаю. Они работают в «Гранд-Строе» по десять и больше лет и чувствуют себя не просто, как наёмные сотрудники, а как устроители, практически не отделяя себя от компании.

Мы ценим сотрудников за честность, самоотдачу, работу на результат. У всех бывают ошибки, но когда человек приходит и честно, открыто говорит об этом, мы все ищем решение, как исправить ошибку. А когда начинает выкручиваться, лукавить, или делать вид, что работу работает – это не наш человек. Мы с такими не работаем.

А что сотрудники ценят в компании? На каких принципах строятся взаимоотношения в коллективе?

– Я думаю, мы даём людям надёжность. У нас есть социальные программы, мы постоянно совершенствуем систему мотивации. Но, повторюсь, самое главное – это надёжность. Каждый сотрудник уверен, что 5 и 25 числа он получит свою зарплату, какие бы проблемы у компании не были. Человек может планировать свою жизнь, он знает, что отработав десять лет, получит определённые льготы, к примеру, по приобретению недвижимости. Кстати, мы практически всем своим сотрудникам решили проблемы с жильём.

Собственно, каждый сотрудник уверен, что организация его не бросит при любой ситуации. Например, когда началась пандемия COVID-19, мы сразу закупили аптечки по протоколам Роспотребнадзора, и пользоваться ими могли и сотрудники, и члены их семей. Мы целенаправленно всем сделали анализы на коронавирус, а как только появилась возможность, отправили людей на прививку. Кстати, когда начался карантин, наш учредитель даже закупил для всего коллектива продуктовые наборы. Такая забота - тоже определённая мотивация для людей.

«Я сама люблю учиться»

Повышение квалификации сотрудников – очень важная составляющая успеха компании. К тому же, многие аналитики считают, что сейчас наступило время непрерывного обучения персонала, так как всё меняется очень быстро – технологии, материалы, подходы к организации производства и т.д. Вы много внимания уделяете обучению персонала?

– Я сама люблю учиться, потому что любое обучение, во-первых, систематизирует собственные знания, а во-вторых, развивает человека ментально, он начинает по-другому смотреть на многие вещи. Поэтому мы всегда ищем новые варианты повышения квалификации сотрудников, составляем программы по развитию персонала. Я вижу, как съездив на какой-нибудь форум в Москву, Екатеринбург, Сочи, люди напитываются общением с коллегами по цеху, вдохновляются новыми трендами, информацией, идеями. Вижу, как это отражается на команде, на результатах нашей работы. Не так давно мы собрали большую группу специалистов и поехали в Екатеринбург, где нам показали современные жилые комплексы, огромное количество жилья комфорт- эконом- и бизнес-класса. Мы увидели, что делают лучше там, а что мы делаем лучше, и что мы не делаем, но могли бы.

С этого года наш технический персонал обязательно будет участвовать в образовательных программах Сибирского отделения НИИ строительных конструкций им. В. А. Кучеренко, которое открылось в Иркутске.

Кроме этого, мы активно осваиваем метод проектирования с применением BIM-технологий. Да, используя эту модель, компания тратит на проектирование в два раза больше, чем могла бы, но мы таким образом подтягиваем свой коллектив до современных стандартов.

Онлайн точки контакта с клиентами

А какие-то новые форматы общения с клиентами у вас появились в последнее время?

– Клиентоориентированность – это то, что точно отличает нас на рынке. И определённой точкой роста в этом смысле для нас стала пандемия – по-другому мы её даже не рассматриваем. Можно было, конечно, сидеть и плакать, что всё плохо, но это история не про нас. Пандемия, как это ни странно, сподвигла нас быть более открытыми, больше популяризировать нашу работу, искать новые точки контакта с клиентами. У нас появились Дни открытых дверей онлайн, мы активно развиваем Instagram, у нас заработал Telegram-канал, где можно задать любой вопрос. Даже я, несмотря на нехватку времени, начала вести личную страницу и вижу, какой огромный отклик идёт от людей. Кстати, многие спрашивают очень грамотные вещи, и благодаря этому, мы «дошлифовываем» какие-то детали в своих проектах. Например, в «SUNCITY» оборудуем входные двери в подъезд специальным удерживающим устройством, чтобы было удобно мамам с колясками. Такие вещи может подсказать только сам клиент, потому что когда ты строишь массово, то не в состоянии уследить за подобными нюансами. Поэтому мы активны в различных средствах коммуникаций и стараемся задействовать практически все. При этом анализируем эти каналы, их возможности и аудиторию.

А есть истории, как говорится, от обратного – когда мы сами что-то придумали, сделали, показали людям, и они это оценили. В «SUNCITY» так произошло с радиаторами, которые мы подключаем из стены и исключаем раздражающий фактор при уборке квартиры. Мы всё это разработали технически, просчитали стоимость, научились монтировать. И результат очень нравится клиентам – потому что это даже просто красиво. Вроде мелочь, но такие мелочи позволяют получить другой уровень комфорта жизни.

На что вы ещё готовы, чтобы сделать жизнь своих покупателей более комфортной?

– Изменение эргономики квартир – очень важная вещь, в которую мы стараемся вложиться, привлекаем специалистов. В частности, мы много думали над темой с окнами в пол. Там много нюансов, в том числе с противопожарным стеклом, которое и дорогое, и здесь не производится, и портит вид перемычкой на высоте 1,20 м. И получается, вроде история с окнами в пол красивая, но добавляет ли она людям комфорта? В итоге мы подняли окна на 55 см от пола, сделали узкие радиаторы, а у жильцов появился дополнительный бонус – широкий низкий подоконник, который соответствует современным интерьерам, потому что его можно дизайнерски оформить. И эта история сыграла нам на руку с потребительской точки зрения.

Ещё один новый тренд – тёплые балконы. Все хотят, чтобы там было красиво, но в большинстве случаев хранят санки, лестницы и другие маловостребованные вещи, потому что больше негде. Мы постепенно меняем эту тенденцию – делаем в глухих местах, которые всегда есть в квартире, какие-то комнаты типа дополнительных санузлов, кладовых, постирочных и т.д., чтобы туда можно было всё спрятать, а балкон оставить свободным и использовать как место для жизни.

О будущем и личном

Екатерина Григорьевна, как «Гранд-Строй» смотрит в будущее? Понятно, что сейчас сложно что-то прогнозировать, но, тем не менее, жильё было и будет нужно всегда. У вас уже есть идеи для новых проектов, масштабные планы, например, на ближайшую пятилетку?

– Мы смотрим в будущее. У компании есть планы развития и несколько площадок под застройку на ближайшие пять лет. Мы активно следим за развитием земельного фонда в регионе. В частности, в проекте стратегии развития жилищного строительства Иркутской области заявлено, что сейчас в регионе есть площадки на 7 млн кв. м жилья. Для нас важно иметь прозрачное понимание процесса вовлечения этих земель, и мы готовы в нём участвовать.

Мы перешли на проектное финансирование, рассчитываем бизнес-модели своих проектов в соответствии с требованиями банков. Уже заключили третий договор проектного финансирования и работаем с двумя банками – Сбер и ВТБ.

Рынок жилищного строительства – волатильный, мы понимаем, что здесь есть подъёмы и спады: сейчас существует дефицит квадратных метров, через год-два, наверное, будет уже другая история. И мы будем её анализировать. Наша компания находится в постоянном процессе анализа, реагирования и изменения под рынок, под потребительские предпочтения, анализирует работу других компаний и постоянно корректирует свою нишу.

Строительная отрасль – это, по большей части, мужское поле. Руководители стройкомпаний в Иркутске – сплошь мужчины. Трудно с ними конкурировать?

– Не так давно один профессор из ИрГУПСА, увидев меня, сказал: «Я б никогда не подумал, что это – та самая Екатерина Григорьевна». И я с этим – «никогда бы не подумал» – постоянно борюсь. У многих людей есть некие шаблоны, с которыми сталкивается любая успешная женщина, и неважно, чем она руководит.

Но в профессиональном мире строителей я не чувствую гендерной несправедливости. Может, стиль управления у меня не авторитарный, а более командный, корпоративный. Но мы все профессионалы на этом рынке, это – главное.

ООО «СЗ «Гранд-Строй» является экспонентом областной выставки «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты», которая проходит в Иркутске в СибЭкспоЦентре 18-21 февраля 2021 года. Компания презентует на выставке два новых проекта комплексной жилой застройки.