Новости

Аэропорты Иркутска, Киренска, Усть-Кута включены в федеральную программу реконструкции

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили развитие аэропортов Иркутска, Киренска, Усть-Кута. Совещание прошло сегодня, 17 февраля, в формате видеоконференции.

Александр Нерадько подчеркнул, что обновление инфраструктуры российских аэропортов проводится в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который составлен до 2024 года.

Читайте также:

Аэропорт Иркутска возобновляет международное авиасообщение
29 января 2021
Аэропорту в Иркутске не нашли исполнителя
12 января 2021

– Считаем, что развитие воздушного транспорта может осуществляться эффективно только при объединении усилий федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бизнеса. В рамках этого мы и стараемся работать, – сообщил руководитель Росавиации.

В 2020 году в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры вошли аэропорт Иркутска с распределением в категорию «мероприятия развития», аэропорты Киренска и Усть-Кута с отнесением к категории «мероприятия жизнеобеспечения».

Росавиация поддержала инициативу Правительства Иркутской области о включении мероприятий по капитальному строительству и реконструкции аэропортовых комплексов Иркутска, Киренска и Усть-Кута в государственную программу «Развитие транспортной системы». Реализация мероприятий будет проводиться в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#аэропорт #иркутск Кому достанется аэропорт Иркутска":
Все материалы сюжета (75)


Реклама на сайте

"Хрустальный Парк"
«Здесь живу и здесь работаю». Как изменится в 2021 году микрорайон Хрустальный Парк
В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад
«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании