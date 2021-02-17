Аэропорты Иркутска, Киренска, Усть-Кута включены в федеральную программу реконструкции

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили развитие аэропортов Иркутска, Киренска, Усть-Кута. Совещание прошло сегодня, 17 февраля, в формате видеоконференции.

Александр Нерадько подчеркнул, что обновление инфраструктуры российских аэропортов проводится в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который составлен до 2024 года.

– Считаем, что развитие воздушного транспорта может осуществляться эффективно только при объединении усилий федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бизнеса. В рамках этого мы и стараемся работать, – сообщил руководитель Росавиации.

В 2020 году в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры вошли аэропорт Иркутска с распределением в категорию «мероприятия развития», аэропорты Киренска и Усть-Кута с отнесением к категории «мероприятия жизнеобеспечения».

Росавиация поддержала инициативу Правительства Иркутской области о включении мероприятий по капитальному строительству и реконструкции аэропортовых комплексов Иркутска, Киренска и Усть-Кута в государственную программу «Развитие транспортной системы». Реализация мероприятий будет проводиться в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».