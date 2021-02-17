6 тысяч жителей Иркутской области в 2020 году подали заявку на ипотеку в режиме онлайн

В 2020 году в Иркутской области количество заявок на получение ипотечного кредита, оформленных клиентами самостоятельно через личный кабинет на сайте ДомКлик, превысило 6 тысяч, что составляет 40% от общего количества поданных заявок в Байкальском Банке Сбербанка.

На сайте можно не только подать заявку, но и рассмотреть варианты недвижимости. Сегодня на ДомКлик размещено более 17 тысяч объявлений о продаже жилья в Иркутске и районах Иркутской области, из них порядка 12 000 объявлений – продажа квартир и около 4 000 – домов и коттеджей.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«ДомКлик — практичный и очень удобный ресурс, который оказывает помощь жителям территорий, где бы они не проживали. Удаленными сервисами в целом сегодня оказывается порядка 80% всех услуг в банке и ипотечное кредитование активно участвует в этом процессе. Но, наши клиенты знают, что ДомКлик это не только платформа для оформления жилищного кредита, причем с экономией в 0,3%, здесь еще и масса разных сервисов, связанных с недвижимостью - страхование, юридическая проверка, оценка, аренда, регистрация прав собственности и т.д. И большинство сервисов доступны жителям регионов именно онлайн. Кроме того, на сайте ДомКлик доступна различная аналитическая информация, которая будет полезной всем интересующимся темой недвижимости».

К онлайн-сервисам относятся «Электронная регистрация недвижимости» и «Безопасные расчёты», которые позволяют клиентам безопасно оформить договоры купли-продажи недвижимости и произвести расчёты с участниками сделок по передаче денежных средств. Сервисы доступны всем категориям клиентов, даже если недвижимость приобретается за наличный расчёт.