Новости

В Иркутской области обсудили перспективы развития лесной отрасли в регионе

С 2022 года будет запрещен экспорт круглого леса и грубо обработанной древесины. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу к 2024 году полностью переориентировать обрабатывающую лесную промышленность региона на глубокую переработку с применением безотходных технологий. Перспективы развития лесной отрасли обсудили на заседании расширенной коллегии министерства лесного комплекса региона.

В прошлом году четыре инвестиционных проекта в лесной сфере Иркутской области Минпромторг России включил в перечень приоритетных. В настоящее время в этот перечень готов к включению еще один проект, а три находятся в стадии разработки. Кроме того, минлескомплекс региона проводит эксперимент по созданию в Усолье-Сибирском завода по производству химико-термической массы из лиственных пород деревьев и неделовой древесины, которые на лесосеках уничтожаются за ненадобностью. При положительном результате эксперимента такие предприятия будут создаваться в других территориях Приангарья.

– Мы сегодня выслушали и мнение муниципальных властей. Они заинтересованы, чтобы малый и средний бизнес, осуществляющий на их территориях производственную деятельность в лесной отрасли, участвовал и в лесозаготовительной работе. Мы не против, но при условии, что в конкурсных процедурах на аренду лесных участков должны быть прописаны и неукоснительно выполняться вопросы последующего лесовосстановления, – сказал Игорь Кобзев, подводя итоги заседания коллегии министерства лесного комплекса региона.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Хрустальный Парк"
«Здесь живу и здесь работаю». Как изменится в 2021 году микрорайон Хрустальный Парк
В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад
«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании