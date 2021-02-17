В Иркутской области обсудили перспективы развития лесной отрасли в регионе

С 2022 года будет запрещен экспорт круглого леса и грубо обработанной древесины. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу к 2024 году полностью переориентировать обрабатывающую лесную промышленность региона на глубокую переработку с применением безотходных технологий. Перспективы развития лесной отрасли обсудили на заседании расширенной коллегии министерства лесного комплекса региона.

В прошлом году четыре инвестиционных проекта в лесной сфере Иркутской области Минпромторг России включил в перечень приоритетных. В настоящее время в этот перечень готов к включению еще один проект, а три находятся в стадии разработки. Кроме того, минлескомплекс региона проводит эксперимент по созданию в Усолье-Сибирском завода по производству химико-термической массы из лиственных пород деревьев и неделовой древесины, которые на лесосеках уничтожаются за ненадобностью. При положительном результате эксперимента такие предприятия будут создаваться в других территориях Приангарья.



– Мы сегодня выслушали и мнение муниципальных властей. Они заинтересованы, чтобы малый и средний бизнес, осуществляющий на их территориях производственную деятельность в лесной отрасли, участвовал и в лесозаготовительной работе. Мы не против, но при условии, что в конкурсных процедурах на аренду лесных участков должны быть прописаны и неукоснительно выполняться вопросы последующего лесовосстановления, – сказал Игорь Кобзев, подводя итоги заседания коллегии министерства лесного комплекса региона.