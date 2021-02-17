ФАС продолжает дело в отношении иркутской мэрии из-за сокращения ларьков

Иркутское УФАС продолжает дело в отношении администрации г. Иркутска, которая утвердила постановление об исключении из схемы 757 мест под размещение нестационарных торговых объектов на территории города. Антимонопольным органом уже выданы предупреждения в адрес администрации об отмене данного акта, нарушающего закон о конкуренции, однако исполнены оно так и не были, сообщает на сайте УФАС.

Напомним, что в антимонопольный орган обратились предприниматели, недовольные действиями администрации г. Иркутска, которая необоснованно сократила места из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Это ограничило доступ предпринимателей к пользованию земельными участками и НТО, что препятствует осуществлению их хозяйственной деятельности.

Ранее стало известно, что иркутская мэрия намерена внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и добавить 190 торговых объектов. После внесения этих мест в схему в 1 квартале 2021 года по количеству НТО город практически вернется на уровень начала 2019 года.