Какие налоги будут браться с крипты?

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении в Налоговый кодекс РФ норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Вольница заканчивается, налоги придется платить как с акций, которые обращаются на Московской Бирже. О том, что это неизбежно мы писали в наших обзорах еще год назад.

Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, при этом доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц. Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Законопроект предусматривает, что граждане РФ и постоянно проживающие в стране на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превысит 600 тыс. рублей.

В принципе, ничего нового, все в рамках ожиданий. Другое дело, что криптой в отличие от акций занимается более шальная и менее дисциплинированная публика, которая очень не любит платить налоги.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»