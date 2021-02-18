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ФНС упростит получение налоговых вычетов

ФНС упростит получение имущественных и инвестиционных вычетов, сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова.

Служба планирует объединить личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС с данными онлайн-касс. Егоров пояснил, что таким образом пользователи смогут видеть информацию о сделанных покупках с помощью банковских карт и подавать заявление на налоговый вычет «буквально нажатием одной кнопки».

Упрощенная технология будет запущена с марта 2021 года, уточнили в ведомстве. Она позволит сократить срок возврата денег до полутора месяцев, считают в ФНС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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