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Альфа-Банк сообщил график проведения платежей с 20 по 24 февраля 2021 года

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20 февраля платежи через интернет-банк проводятся в обычном режиме. В отделениях — в соответствии с режимом работы. 22 февраля проводятся автоматически обработанные внутренние платежи на счета в Альфа-Банке и внешние платежи в рублях. 21 и 23 февраля проводятся только автоматически обработанные внутренние платежи на счета в Альфа-Банке. Внешние платежи не проводятся.

22 и 23 февраля иностранные банки будут проводить расчетные операции, поэтому возможно зачисление средств в иностранной валюте.

Остальные платежи будут проведены с 24 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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