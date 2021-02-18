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Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших программ рефинансирования 2020 года

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 итогового рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в 2020 году, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лучших 5 программ 2020 года — кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.

При составлении годового рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали параметры предложений банков Топ-100 по активам, а также учли накопленные позиции банков в профильных рейтингах портала за весь период 2020 года. При ранжировании продуктов анализировались не только ключевые параметры — значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, отсутствие скрытых комиссий и другие.

Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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