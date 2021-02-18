Для перевозки людей из Листвянки до Больших Котов задействовали судно на воздушной подушке

Однако жителей не устроило расписание транспортного средства, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Судно ходит из Листвянки до Больших Котов. Летом путь до посёлка пролегает по воде, зимой же с риском для жизни местные жители и туристы проезжают по льду на автомобилях и не только.

Поэтому администрация Листвянского муниципального образования была организована регулярная работа судна на воздушной подушке для перевозки людей и доставки продуктов и медикаментов, однако жителей малочисленной деревни не устроило расписание судна.

Представители администрации Листвянского муниципального образования встретились жителями Больших Котов и обсудили приемлемый для них график передвижения судна на воздушной подушке. ГИМС поддержала инициативу администрации.

С обновленным графиком работы «хивуса» можно ознакомиться в администрации Листвянского муниципального образования. По необходимости судно может быть задействовано в любое время.