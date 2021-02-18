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ПСБ и Нефтьмагистраль запустили систему быстрых платежей на кассах по QR-коду

ПСБ реализовал для сети АЗС Нефтьмагистраль возможность проведения операций в Системе быстрых платежей на кассах по QR-коду без использования POS-терминала, что позволяет принимать платежи  без установки дополнительного оборудования.  

Подключение сервиса дает бизнесу ряд преимуществ, среди которых - увеличение скорости обслуживания клиентов и повышение безопасности транзакций, так как процедура не требует использования банковской карты и введения пин-кода. Кроме того, за счет специальных тарифов СБП комиссия за прием платежей снижается до 0,4%.

Для выполнения транзакции используется технология динамического QR-кода, который выводится на кассовом аппарате и не требует использования POS-терминала. Оплатить покупку на АЗС Нефтьмагистраль сможет любой клиент через мобильное приложение банка, подключенное к системе быстрых платежей. Для оплаты необходимо отсканировать QR-код камерой на мобильном устройстве и подтвердить оплату. Списание и зачисление денежных средств занимает несколько секунд, после чего покупатель получает виртуальный чек в мобильном приложении банка и кассовый чек у продавца.

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"Мы отмечаем увеличение оборотов безналичных платежей в эквайринговой сети банка в среднем на 30% каждый год. Во многом этому способствует развитие сервисов приема платежей, включая технологические решения, которые повышают скорость и удобство обслуживания клиентов. ПСБ в числе первых российских банков подключился к системе быстрых платежей и сегодня предлагает предпринимателям несколько схем оплаты, учитывающих особенности бизнес-процессов компаний. Одной из таких схем  является возможность оплаты услуги или товара на кассах по QR-коду, и для этого не требуется POS-терминал, что позволяет экономить не только на установке оборудования, но и на эквайринговых комиссиях", - отметил Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ. 

Компания ТД Нефтьмагистраль стала первой сетью АЗС в Москве и Московской области, использующей систему быстрых платежей (СБП) на всех торговых точках. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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