В Иркутской области осужден лидер банды «черных лесорубов»

В ходе рейдов недалеко от поселка Кутулик полицейские задержали двух фигурантов в момент погрузки срубленных деревьев, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сыщики вышли на след их 4 сообщников. В качестве вещественных доказательств изъяли лесозаготовительную технику, тракторы, бензопилы. Объявленный в федеральный розыск организатор криминального бизнеса на протяжении нескольких месяцев скрывался от правоохранительных органов и в марте 2020 года задержан полицейскими.

В ходе следствия установлено, что 31-летний лидер группы вместе со своим родственником и еще одним знакомым на протяжении нескольких месяцев занимались незаконной рубкой деревьев на территории Аларского и Заларинского лесничеств.

Кроме того, ввели в заблуждение бригаду рабочих, осуществляющих заготовку древесины, убедив их, что деятельность происходит на законных основаниях. Они указывали места рубки, обеспечивали их инструментами и горюче-смазочными материалами, а также осуществляли контроль за подъездными путями к местам незаконной лесозаготовке. Таким образом, за несколько месяцев злоумышленники совершили семь незаконных рубок деревьев породы сосна общим объемом около 1200 кубических метров. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду Российской Федерации по оценкам экспертов, составил более 16 миллионов рублей.

Заларинский районный суд Иркутской области приговорил организатора незаконной лесозаготовительной деятельности, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, к лишению свободы на срок 4 года со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.