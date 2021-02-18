Четыре новых ЖК в Иркутске аккредитованы в банке «Открытие»

Банк «Открытие» аккредитовал жилые комплексы «Витязь» Группы компаний «Корона», «Первый Ленинский квартал» от ФСК «Домстрой», микрорайон «Радужный» от строительной компании «Танар» и ЖК «Life» от Строительной компании «Гранд-строй». Покупателям квартир банк предлагает новые выгодные условия по ипотеке.

Жилой комплекс «Витязь» располагается в Ленинском округе Иркутска на ул.Почтамтская, 74 – в районе с хорошо развитой сложившейся инфраструктурой. Это 10-этажный монолитно-кирпичный 3-подъездный дом с квартирами свободной планировки площадью от 30 до 85 квадратных метров. Еще один жилой комплекс в одной из зеленых зон Ленинского округа на ул.Томсона – «Первый Ленинский квартал». Дом №1 - 12-этажный 1-подъездный дом комфорт-класса с квартирами свободной планировки площадью от 36 до 65 квадратных метров.

Дом эконом-класса в Свердловском округе Иркутска с хорошей инфраструктурой на ул.Гончарова, 10 – монолитно-кирпичный, 2-подъездный переменной этажности (5 и 15 этажей) с квартирами площадью от 35 до 59 квадратных метров.

Жилой комплекс «Life» возводится в Свердловском округе Иркутска и представляет собой монолитно-кирпичный 9-этажный дом комфорт-класса с квартирами площадью о 30 до 62 квадратных метров.

Приобрести жилье в этих жилых комплексах можно в ипотеку по госпрограмме со ставкой 5,85% на весь период кредитования при первоначальном взносе от 15%, по «Семейной ипотеке» ставка составляет 4,65%. По программе «Дальневосточная ипотека» - по ставке 2% годовых.

Клиенты банка также могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5% (для ключевых клиентов - 7,3%), на вторичное - от 7,6% (минимальная ставка для ключевых клиентов - 7,4%) при первоначальном взносе от 10% (для зарплатных клиентов банка), на рефинансирование - от 7,5% годовых.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам 2020 года банк «Открытие» входит в ТОП-5 банков-лидеров по объемам выдачи ипотеки. За 2020 год ипотечный портфель банка «Открытие» в Иркутской области вырос вдвое – до 2 млрд рублей.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.