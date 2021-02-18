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Коммунальные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на территории Иркутска ожидается снегопад, ветреная погода, перепады дневных и ночных температур. Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Мэрия Иркутска сообщила, что сегодня МУП «ИркутскАвтодор» начнет превентивную обработку проезжей части противогололёдными материалами.

Напомним, что сильные снегопады в Иркутске были в начале февраля. За две недели февраля с улиц Иркутска вывезено более 38 тысяч тонн снега, это больше, чем за весь январь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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