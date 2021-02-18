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Топ подарков на 23 февраля в Иркутской области

МТС Банк проанализировал траты жителей Иркутской области в преддверии Дня защитника Отечества. Анализ собственных данных банка за февраль 2020 и 2021 годов показал, что самые популярные подарки на 23 февраля – сувениры, косметика и спорттовары, а проводить этот день жители региона предпочитают в барах и кинотеатрах.

День защитника Отечества 23 февраля давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товаров и услуг. Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Подарки защитникам: сувениры, косметика и спорттовары

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в сувенирных магазинах – в 2,4 раза. Здесь к празднику можно найти множество тематических и необычных подарочных наборов на любой вкус и бюджет. На втором месте – магазины косметики – здесь прирост 68%. Замыкают первую тройку по росту транзакций магазины спорттоваров – 62%.

Самые популярные подарки на 23 февраля

Топ 10 категорий по приросту транзакций[1]

Прирост

Средний чек, руб.

1

Сувениры

в 2,4 раза

560

2

Косметика

68%

1070

3

Спорттовары

62%

1900

4

Одежда

43%

2190

5

Игрушки

39%

860

6

Алкоголь

36%

490

7

Товары для дома

30%

890

8

Электроника

29%

1490

9

Лотерейные билеты

17%

810

10

Книги

14%

370

 

Праздничные развлечения: бары и кино

Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в бары – количество чеков здесь на 81% больше, чем в среднем в феврале. Затем идут кинотеатры – рост на 28%.

Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 19% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 17%.

Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Иркутской области. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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