Топ подарков на 23 февраля в Иркутской области

МТС Банк проанализировал траты жителей Иркутской области в преддверии Дня защитника Отечества. Анализ собственных данных банка за февраль 2020 и 2021 годов показал, что самые популярные подарки на 23 февраля – сувениры, косметика и спорттовары, а проводить этот день жители региона предпочитают в барах и кинотеатрах.

День защитника Отечества 23 февраля давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товаров и услуг. Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Подарки защитникам: сувениры, косметика и спорттовары

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в сувенирных магазинах – в 2,4 раза. Здесь к празднику можно найти множество тематических и необычных подарочных наборов на любой вкус и бюджет. На втором месте – магазины косметики – здесь прирост 68%. Замыкают первую тройку по росту транзакций магазины спорттоваров – 62%.

Самые популярные подарки на 23 февраля Топ 10 категорий по приросту транзакций[1] Прирост Средний чек, руб. 1 Сувениры в 2,4 раза 560 2 Косметика 68% 1070 3 Спорттовары 62% 1900 4 Одежда 43% 2190 5 Игрушки 39% 860 6 Алкоголь 36% 490 7 Товары для дома 30% 890 8 Электроника 29% 1490 9 Лотерейные билеты 17% 810 10 Книги 14% 370

Праздничные развлечения: бары и кино

Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в бары – количество чеков здесь на 81% больше, чем в среднем в феврале. Затем идут кинотеатры – рост на 28%.

Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 19% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 17%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Иркутской области. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов.