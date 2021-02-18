Топ подарков на 23 февраля в Иркутской области

День защитника Отечества 23 февраля давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товаров и услуг. Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.
Подарки защитникам: сувениры, косметика и спорттовары
Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в сувенирных магазинах – в 2,4 раза. Здесь к празднику можно найти множество тематических и необычных подарочных наборов на любой вкус и бюджет. На втором месте – магазины косметики – здесь прирост 68%. Замыкают первую тройку по росту транзакций магазины спорттоваров – 62%.
|
Самые популярные подарки на 23 февраля
|
Топ 10 категорий по приросту транзакций[1]
|
Прирост
|
Средний чек, руб.
|
1
|
Сувениры
|
в 2,4 раза
|
560
|
2
|
Косметика
|
68%
|
1070
|
3
|
Спорттовары
|
62%
|
1900
|
4
|
Одежда
|
43%
|
2190
|
5
|
Игрушки
|
39%
|
860
|
6
|
Алкоголь
|
36%
|
490
|
7
|
Товары для дома
|
30%
|
890
|
8
|
Электроника
|
29%
|
1490
|
9
|
Лотерейные билеты
|
17%
|
810
|
10
|
Книги
|
14%
|
370
Праздничные развлечения: бары и кино
Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в бары – количество чеков здесь на 81% больше, чем в среднем в феврале. Затем идут кинотеатры – рост на 28%.
Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 19% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 17%.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Иркутской области. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов.