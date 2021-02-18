Опубликована программа «Olkhon Ice Fest»

Фестиваль культуры, творчества и спорта «Olkhon Ice Fest» начнется 20 февраля. В этом году на конкурсе ледовой скульптуры представили свои работы мастера из Екатеринбурга, Якутска, Кировска, Барнаула, Иркутска, Хабаровска, Свирска, Невьянска.

– Традиционно команды из этих городов занимают призовые места в российских и международных конкурсах ледовой, снежной и деревянной скульптуры. На всех участников Фестиваля в 2021 года приходится более 250 побед и призовых мест на скульптурных конкурсах и фестивалях, – подчеркивают организаторы.

В рамках конкурса был проведен международный конкурс эскизов. В эскизы отправили скульпторы из Египта, Германии, Беларуси, Франции, Казахстана. Победителями конкурса эскизов стали скульпторы из Франции – Dominika Jarczok (Доминика Ярчок) и Samuel Girault (Самуэль Жиро).

Специально для Фестиваля построен ледовый городок на льду Байкала с горкой, катком и игровыми зонами. Три дня на площадке будут проходить зрелищная спортивная и культурная программа, лазерное и файер-шоу, Ёхор на фоне Шаманки. «Olkhon Ice Fest" – единственный фестиваль, где можно увидеть работы в технике "ледопластика", которую придумали скульпторы в прошлом году.

Программа фестиваля

15-19 февраля

Международный конкурс ледовой скульптуры.

В конкурсе принимают участие известные мастера, призеры мировых соревнований из России, Монголии и Казахстана.

20 февраля

11.00 - работа жюри

14-00 - Торжественное открытие Фестиваля

Представление участников – мастеров (команды)

Угощение белой пищей и преподношение хадаков

Приветственное слово:

Мэр Ольхонского района – Тыхеев Андрей Алексеевич

Организатор фестиваля – Майор Семен

Глава Хужирского муниципального образования – Маланова Вера Сергеевна

Представление жюри

Награждение мастеров – скульпторов

Концертная программа творческих коллективов Ольхонского района

Ночное включение подсветки ледового городка – 19-30ч.

21 февраля

11-00 соревнования команд по хоккею и футболу в валенках.

Церемония награждения победителей.

22 февраля