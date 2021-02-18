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Опубликована программа «Olkhon Ice Fest»

Фестиваль культуры, творчества и спорта «Olkhon Ice Fest» начнется 20 февраля. В этом году на конкурсе ледовой скульптуры представили свои работы мастера из Екатеринбурга, Якутска, Кировска, Барнаула, Иркутска, Хабаровска, Свирска, Невьянска.

– Традиционно команды из этих городов занимают призовые места в российских и международных конкурсах ледовой, снежной и деревянной скульптуры. На всех участников Фестиваля в 2021 года приходится более 250 побед и призовых мест на скульптурных конкурсах и фестивалях, – подчеркивают организаторы.

В рамках конкурса был проведен международный конкурс эскизов. В эскизы отправили скульпторы из Египта, Германии, Беларуси, Франции, Казахстана. Победителями конкурса эскизов стали скульпторы из Франции – Dominika Jarczok  (Доминика Ярчок) и Samuel Girault (Самуэль Жиро).

Специально для Фестиваля построен ледовый городок на льду Байкала с горкой, катком и игровыми зонами. Три дня на площадке будут проходить зрелищная спортивная и культурная программа, лазерное и файер-шоу, Ёхор на фоне Шаманки. «Olkhon Ice Fest" – единственный фестиваль, где можно увидеть работы в технике "ледопластика", которую придумали скульпторы в прошлом году.

Программа фестиваля

15-19 февраля 

  • Международный конкурс ледовой скульптуры.
  • В конкурсе принимают участие известные мастера, призеры мировых соревнований из России, Монголии и Казахстана.

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20 февраля

  • 11.00 - работа жюри
  • 14-00 - Торжественное открытие Фестиваля
  • Представление участников – мастеров (команды)
  • Угощение белой пищей и преподношение хадаков
  • Приветственное слово:
  • Мэр Ольхонского района – Тыхеев Андрей Алексеевич
  • Организатор фестиваля – Майор Семен
  • Глава Хужирского муниципального образования – Маланова Вера Сергеевна
  • Представление жюри
  • Награждение мастеров – скульпторов
  • Концертная программа творческих коллективов Ольхонского района
  • Ночное включение подсветки ледового городка – 19-30ч.

21 февраля

  • 11-00  соревнования команд по хоккею и футболу в валенках.
  • Церемония награждения победителей.

22 февраля

  • 10-30, 11-00  Спортивные забеги на 15км. и 30 км.
  • 12-00 Концертная программа
  • Районный конкурс по разбиванию хребтовой кости «hээp шаалган - 2021»
  • Награждение победителей конкурса.
  • Награждение спортсменов забега на 15, 30 км.
  • Флэшмоб – совместное исполнение танца-хоровода Ёхор.
  • Торжественное закрытие фестиваля.
  • Файер-шоу.

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