Опубликована программа «Olkhon Ice Fest»

Фестиваль культуры, творчества и спорта «Olkhon Ice Fest» начнется 20 февраля. В этом году на конкурсе ледовой скульптуры представили свои работы мастера из Екатеринбурга, Якутска, Кировска, Барнаула, Иркутска, Хабаровска, Свирска, Невьянска.
– Традиционно команды из этих городов занимают призовые места в российских и международных конкурсах ледовой, снежной и деревянной скульптуры. На всех участников Фестиваля в 2021 года приходится более 250 побед и призовых мест на скульптурных конкурсах и фестивалях, – подчеркивают организаторы.
В рамках конкурса был проведен международный конкурс эскизов. В эскизы отправили скульпторы из Египта, Германии, Беларуси, Франции, Казахстана. Победителями конкурса эскизов стали скульпторы из Франции – Dominika Jarczok (Доминика Ярчок) и Samuel Girault (Самуэль Жиро).
Специально для Фестиваля построен ледовый городок на льду Байкала с горкой, катком и игровыми зонами. Три дня на площадке будут проходить зрелищная спортивная и культурная программа, лазерное и файер-шоу, Ёхор на фоне Шаманки. «Olkhon Ice Fest" – единственный фестиваль, где можно увидеть работы в технике "ледопластика", которую придумали скульпторы в прошлом году.
Программа фестиваля
15-19 февраля
- Международный конкурс ледовой скульптуры.
- В конкурсе принимают участие известные мастера, призеры мировых соревнований из России, Монголии и Казахстана.
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20 февраля
- 11.00 - работа жюри
- 14-00 - Торжественное открытие Фестиваля
- Представление участников – мастеров (команды)
- Угощение белой пищей и преподношение хадаков
- Приветственное слово:
- Мэр Ольхонского района – Тыхеев Андрей Алексеевич
- Организатор фестиваля – Майор Семен
- Глава Хужирского муниципального образования – Маланова Вера Сергеевна
- Представление жюри
- Награждение мастеров – скульпторов
- Концертная программа творческих коллективов Ольхонского района
- Ночное включение подсветки ледового городка – 19-30ч.
21 февраля
- 11-00 соревнования команд по хоккею и футболу в валенках.
- Церемония награждения победителей.
22 февраля
- 10-30, 11-00 Спортивные забеги на 15км. и 30 км.
- 12-00 Концертная программа
- Районный конкурс по разбиванию хребтовой кости «hээp шаалган - 2021»
- Награждение победителей конкурса.
- Награждение спортсменов забега на 15, 30 км.
- Флэшмоб – совместное исполнение танца-хоровода Ёхор.
- Торжественное закрытие фестиваля.
- Файер-шоу.