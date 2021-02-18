Лизинговый портфель «Райффайзен Лизинг» в Сибирско-Уральском макрорегионе вырос на 30% по итогам 2020 года

Портфель активов Сибирско-Уральского макрорегиона ООО «Райффайзен-Лизинг» по итогам 2020 года вырос на 30% до 5,8 млрд рублей по МСФО. Существенное влияние на лизинговый портфель оказал двукратный рост нового бизнеса в розничном сегменте. Значительный прирост показали сегменты оборудования и спецтехники для нефте- и газодобычи, а также добычи руды, драгоценных металлов и прочих полезных ископаемых. Операционный доход компании в макрорегионе в корпоративном сегменте вырос на 45% до 0,3 млрд рублей.

В целом по России портфель активов ООО «Райффайзен Лизинг» по итогам 2020 года вырос на 25% до 24 млрд рублей по МСФО. Операционный доход компании вырос на 20% до 1,4 млрд рублей.

В 2020 году компания начала проводить сделки лизинга автомобилей и колесной техники через упрощенную автоматизированную онлайн-платформу «Райффайзен-Лизинг Онлайн» для компаний малого и среднего бизнеса. Большинство решений по сделкам принималось в рамках одного дня на основании одного документа – паспорта индивидуального предпринимателя или единоличного исполнительного органа компании –лизингополучателя.

«Многие региональные компании несмотря на все сложности прошлого года не остановили свое развитие и продолжили реализацию намеченных планов. В течение всего 2020 года бизнес выбирал наши продукты и сервис за гибкость, скорость и технологичность. В 2021 году мы продолжим активно наращивать клиентскую базу. «Райффайзен-Лизинг» делает ставку на полную цифровизацию продукта и онлайн одобрение сделок на колесную технику, а в корпоративном сегменте также на развитие новых партнерских каналов продаж. Качественный и удобный клиентский сервис остается главным приоритетом нашей компании», - прокомментировала Ольга Зубкова, директор ООО «Райффайзен-Лизинг» в Сибирско-Уральском макрорегионе.