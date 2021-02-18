Свыше 2,5 млрд рублей направят на поддержку сельхозпроизводителей Иркутской области

Более 1,7 млрд рублей предусмотрено в бюджете региона, порядка 800 млн рублей направлено из федеральной казны.

– С 2021 года при оказании государственной поддержки будет уделено значительное внимание стимулирующим субсидиям – мерам, направленным на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных отраслей агропромышленного комплекса Иркутской области, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Вопросы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей обсудили на заседании Общественного совета при министерстве сельского хозяйства региона.

Как сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, за счет средств федерального бюджета (с софинансированием из областного бюджета) будут предоставляться компенсирующие и стимулирующие субсидии в области растениеводства, животноводства и поддержки малых форм хозяйствования.

Компенсирующие субсидии на проведение агротехнологических работ получат малые формы хозяйствования, включенные в реестр субъектов малого предпринимательства. Кроме того, сельхозтоваропроизводители могут воспользоваться компенсацией на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, а также на уплату страховой премии по договорам страхования урожая. Компенсируются также расходы на племенное животноводство, производство молока, производство и реализацию на убой крупного рогатого скота (КРС), овец, коз, лошадей, на уплату страховой премии по договорам страхования сельскохозяйственных животных.

К стимулирующим субсидиям 2021 года в области животноводства относятся выплаты за прирост производства молока, товарного поголовья коров специализированных мясных пород, мяса овец и коз в живом весе. Растениеводы могут получить средства за прирост объемов произведенного зерна, масличных культур (за исключением рапса и сои), овощей открытого грунта. Крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставят гранты на развитие семейных животноводческих ферм, а сельскохозяйственным потребительским кооперативам – гранты на развитие материально-технической базы.

– В дополнение к мерам поддержки, реализуемым с привлечением федеральных средств, в Иркутской области господдержка сельхозтоваропроизводителям оказывается и за счет средств областного бюджета. Получить средства можно на развитие растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, а также на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства. Предусмотрена поддержка научного обеспечения развития сельского хозяйства и кадрового потенциала отрасли, – отметил Илья Сумароков.