Метели пройдут в Иркутской области ночью 19 февраля

В МЧС рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристские маршруты.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля ночью местами по области сохранятся порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег, метели.

Напомним, что с начала февраля с улиц Иркутска вывезено более 38 тысяч тонн снега. Об этом мэру Иркутска Руслану Болотову доложил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.

В выходные в городе работало 228 единиц техники и почти 300 человек. Уборкой было охвачено 186 улиц. Было вывезено 7345 тонн снега. По поручению мэра Руслана Болотова комитетами по управлению округами была усилена работа управляющих компаний во дворах многоквартирных домов. На уборке было задействовано более 1000 дворников, 50 единиц техники. Всего за выходные очищено от снега и наледи 1650 дворов.