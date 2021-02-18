Студентов Иркутской области привлекут к проектам по развитию региона

В дипломных работах они сформулируют концепции развития Байкальска, Большого Голоустного, Бугульдейки и Листвянки, а также ряда туристических проектов. Об этом сегодня заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на области на конференции «Кадры решают всё».

Лучшие работы войдут в свод предложений региона, который будет представлен на федеральном уровне.



Игорь Кобзев отметил, что вопросы кадрового обеспечения – это вопросы дальнейшего успешного развития экономики и социальной сферы региона, а также транспортной системы. Так, для развития дорожной инфраструктуры области дорожно-строительным организациям нужно поставить задачу организациям профобразования по подготовке необходимого числа выпускников, чьи знания будут востребованы.

Сейчас в Приангарье четыре профильных образовательных учреждения высшего и среднего профессионального образования готовят кадры для дорожной отрасли.



По итогам конференции были озвучены предложения по заключению соглашения о реализации мероприятий кадрового обеспечения дорожной отрасли между Союзом дорожников Иркутской области и министерством труда и занятости региона. Также решено включить в резолюцию конференции создание регионального банка данных, учебных программ переподготовки кадров и ряд других предложений.