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В Москве начнут испытания вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Она является назальным вариантом «Спутника V», сообщают РИА Новости.

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«Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки», – написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что этот препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительный барьер.

Ранее сообщалось, что поставки российской вакцины «Спутник V» в Евросоюз планируют начать в июне. Их наладят сразу после одобрения препарата EMA и завершения массовой вакцинации россиян. Однако разработчики считают, что срок можно сократить. «Этот срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС, которые ожидают одобрения [вакцины со стороны] EMA», — говорится в сообщении разработчиков «Спутник V».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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