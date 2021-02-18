Около тысячи сотрудников En+ Group привились от коронавируса

Около 1 тысячи сотрудников энергетических активов En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии, чьи заводы расположены на территории Иркутской области, успешно прошли организованную вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба компании.

Для оперативной вакцинации сотрудников энергетических активов En+ Group запустила партнерскую программу с ведущими государственными медицинскими учреждениями в регионах присутствия. Вакцинация происходит на добровольной основе. Согласно проведенному на En+ Group опросу, более 3 700 сотрудников всех энергетических предприятий компании изъявили желание пройти вакцинацию.

«Здоровье и безопасность работников – сегодня наши главные ориентиры. En+ Group стремится использовать все возможности для предотвращения распространения вируса, обеспечения максимальной защиты сотрудников и непрерывной операционной деятельности активов. Мы также считаем, что формирование коллективного иммунитета является важной задачей крупных организаций, участвующих в обеспечении жизнедеятельности регионов», – приводятся в сообщении слова руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

С марта 2020 года En+ Group принимает активные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: были организованы оперативный штаб и Горячая линия по оказанию помощи, часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы. Забота о сотрудниках выделена в качестве приоритетного направления социальной политики En+ Group основателем компании и общественным деятелем Олегом Владимировичем Дерипаской.

Помимо прочего, Компанией закупались средства индивидуальной защиты, медицинская техника и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. Общие инвестиции Компании на медицинскую помощь составили около 6 миллиардов рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах.