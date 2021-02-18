Пенсионерка решила прогуляться по Иркутскому водохранилищу и заблудилась из-за метели

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что сегодня 63-летняя женщина отправилась прогуляться по Иркутскому водохранилищу и заблудилась из-за метели.
Инцидент произошел около 16:00. Женщина шла по льду, из-за внезапно начавшейся бури не найти берег и позвонила спасателям.
После этого на место выехали сотрудники МЧС и полиции. Поисковые работы осложнялись почти нулевой видимостью, было принято решение разделиться на несколько групп.
«Спасатели на снегоходе обследовали ледовое поле в районе Чертугеевского залива, а полицейские обходили береговую линию. Через несколько минут группа спасателей нашла женщину. После чего ее доставили в спасательный отряд, где напоили горячим чаем, а позже отвезли домой», – говорится в сообщении.
От медицинской помощи пенсионерка отказалась.