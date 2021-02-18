Кобзев пообещал к сентябрю 2021 года создать в Приангарье образцовый питомник для собак

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии, которая ведется на телеканале «Аист», пообещал, что к сентябрю 2021 года на территории региона появится образцовый питомник.

«До 1 марта мы должны определиться, где это он будет территориально размещаться – в Иркутске или Братске. <…> В сентябре введем в эксплуатацию образцовый питомник, где будет содержание на 300 особей, и все процедурные моменты, связанные с отловом, там должны быть», – отметил Кобзев.

Он также сообщил, что в 2021 году на отлов бродячих собак выбелено на 10 миллионов рублей больше, чем в 2021 году – 44 миллиона рублей. Кроме того, власти дополнительно выделили 23 миллиона на пожизненное содержание агрессивных животных.