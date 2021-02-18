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В Иркутской области от коронавируса привились 32 тысячи человек

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На следующей неделе в Иркутскую область поступит очередная партия вакцины от COVID-19. Об этом во время прямой линии заявил глава региона Игорь Кобзев. 

– На сегодняшний день в регион уже поступило 56 тысяч доз препарата. В ближайшее время мы получим еще около десяти тысяч доз вакцины «Спутник V». Первым компонентом вакцины в Иркутской области уже привито более 32 тысяч человек, из них более 7,5 тысяч пожилые люди, - отметил Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что люди старше 60 лет относятся к приоритету первого уровня вакцинации против коронавирусной инфекции наряду с медиками, педагогами и социальными работниками. Результаты пострегистрационного исследования показали, что прививка для старшего поколения не является опасной.

Ранее сообщалось, что перед медиками стоит задача привить не менее 60% населения Приангарья. Учитывая, что население Иркутской области составляет 2 млн 375 тысяч человек, прививки должны поставить более 1,4 млн человек. На 18 февраля привито 1,3% населения области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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