ВТБ: в 2021 году каждая третья заявка на автокредит будет оформляться онлайн

ВТБ расширил сервис онлайн-покупки автомобиля в кредит на всех клиентов банка. Оформление заявки в ВТБ Онлайн теперь доступно и для пользователей iOs. Технология уже позволила на 15% нарастить долю онлайн-заявок на автокредит, увеличив ежемесячное число анкет в ВТБ Онлайн до 4 тыс. К концу года каждая третья заявка на автокредит будет оформляться онлайн. Новая возможность стала доступна в ВТБ Онлайн в середине января пользователям системы Android – ВТБ внедрил ее одним из первых на рынке. Всего за месяц работы клиенты отправили свыше 4 тысяч заявок на автокредит, после масштабирования на iOS их ежемесячное число превысит 7 тыс. В результате появления нового канала среднее время заполнения анкет сократилось в 2,5 раза – с 17 до 7 минут. Решение о выдаче заемщик получает за несколько минут и полностью дистанционно.

За первый месяц работы самыми востребованными марками автомобилей по заявкам стали KIA, TOYOTA, LADA, HYUNDAI, SKODA. Наибольшее число запросов на покупку машины в кредит оформляется заемщиками из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга.

«ВТБ сосредоточен на цифровизации бизнес-процессов и переводе автокредитования в онлайн. Важным этапом стала возможность быстро оформить заявку на кредит через мобильное приложение. Это не только упрощает процесс для клиента, но и влияет на ставку – для таких заемщиков мы снижаем ее на 1 п.п. Рассчитываем, что с запуском дополнительного канала общая доля онлайн-заявок в автокредитовании у нас вырастет более чем в 2 раза, до 30% к концу года. При этом уже в первом полугодии мы ставим себе цель полностью перевести покупку автомобиля за счет кредита в онлайн. Уверен, что перспективы рынка – это оформление автокредитов через смартфоны», – отмечает Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ.

Новая анкета для оформления заявки на автокредит доступна всем клиентам в ВТБ Онлайн. При оформлении заявки необходимо указать марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего надо будет дать согласие на обработку данных. При одобрении кредита потребуется один раз посетить офис банка или автосалон партнера – для подписания документов.

Приобрести свой автомобиль в кредит или забронировать понравившийся перед такой покупкой можно на сайте ВТБ: банк предлагает собственную витрину транспортных средств, которая включает в себя 19 марок новых авто, а также автомобили с пробегом. В настоящее время на площадке представлен широкий выбор ТС, которые можно приобрести у партнеров банка.