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Больницу в Усть-Куте стоимостью полмиллиарда рублей достроят в марте

В марте завершится строительство медицинского корпуса для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Усть-Куте . Об этом во время прямой линии сообщил Губернатор Игорь Кобзев. Возведение корпуса ведется в рамках государственно-частного партнерства. Договоренность о строительстве медицинского объекта летом прошлого года была достигнута между главой региона и руководством «Иркутской нефтяной компании».

Строительство ведется на территории ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница». Стоимость объекта составляет более 500 млн руб.

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Медицинский корпус рассчитан на 60 койко-мест, там оборудуют три палаты реанимации, общая площадь корпуса составляет три тысячи кв. м.

Современная система вентиляции будет соответствовать всем требованиям медицинских учреждений. Кислород будет подведен к каждой койке. 

В корпусе предусмотрена система врачебной связи, отдельный пункт дезинфекции для медицинских автомобилей на территории. Современный медицинский корпус может быть оперативно перепрофилирован для лечения других заболеваний. 

– Также в планах проведение капитального ремонта главного корпуса больницы. Скорее всего, это следующий год. Иркутская нефтяная компания оказала помощь в разработке проектно-сметной документации, которая сейчас проходит госэкспертизу, – отметил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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