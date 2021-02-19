Сильный рубль спасет Россию от утечки мозгов

Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются обратно в страну, заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

По его словам, в основном это касается тех специалистов, которые уехали в европейские страны или Соединенные Штаты. Дворкович рассказал, что зарубежных или бывших российских специалистов привлечь на российский рынок удается прежде всего благодаря Сколковскому институту науки и технологий (Сколтех). Там, по оценкам председателя фонда «Сколково», около 40% всех профессоров — это зарубежные специалисты и около половины остальных вернулись в Россию из-за рубежа.

Обустроиться на новом месте с нуля достаточно сложно, даже если ты специалист очень высокого уровня и есть соответствующая государственная поддержка, как, например, в Израиле. В любом случае возникнут проблемы с языком. Какой бы не был продвинутый у вас уровень, но вы не говорите и не пишите на нем, как носитель языка. Возникает много других проблем и трудностей, даже если у вас были сбережения, и вы продали свою квартиру в России, и у вас есть стартовый капитал. Однако в 90-е годы, лучшие умы России покидали страну, потом этот процесс ослаб, но не остановился.

В чем же причина? В размере заработка в долларах или евро, прежде всего. В 90-е зарплата в России была $300-500-1000, и многие высококлассные специалисты стремились в США или Западную Европу. А вот в середине нулевых годов, в период сильного рубля, многие из уехавших вернулись. Правительство действительно много делает, чтобы остановить отток мозгов из России, а также привлечь качественные высокопрофессиональные квалифицированные иностранные кадры. Однако не делает главного — нет политики сильного рубля. При этом конъюнктура сырьевых рынков это позволяет. Если заработки в России в долларах будут сопоставимы с зарплатами в США и Западной Европе, проблема будет решена сама собой. Экономика определяет бытие, а бытие, как известно, определяет сознание.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»