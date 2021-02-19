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Сбер признан «Банком года — 2020»

Сбер победил в главной номинации премии «Банк года» портала Banki.ru, которая вручается уже в 14-й раз.

Жюри премии отметило трансформацию Сбербанка в Сбер, выпуск на рынок высокотехнологичных продуктов и улучшение качества клиентского обслуживания.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

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– Для нас большая честь завоевать главный приз одной из самых «народных» банковских премий страны, причём по итогам столь непростого года. 2020 год для Сбера стал важнейшей вехой и вместил в себя огромное количество событий. Во время пандемии мы запустили технологические сервисы и инициативы в поддержку наших клиентов, а в сентябре представили миру новый Сбер — экосистему для решения любых жизненных задач человека. По итогам года Сбер вошёл в тройку сильнейших брендов мира по версии Brand Finance и вернул себе титул самого сильного банковского бренда планеты. Но главным для нашей организации всегда было и будет доверие клиентов, которые видят в нас надёжного помощника, c которым можно добиваться поставленных целей

«Банк года» © — ежегодная профессиональная премия, учреждённая порталом Banki.ru в 2007 году. Цели премии: определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надёжного партнёра среди компаний, а бизнесу — ориентиры для дальнейшего развития.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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