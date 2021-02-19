Россия восстановит авиасообщение с Египтом

Российская сторона пока не подтвердила информацию. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Министерстве гражданской авиации Египта.

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена, – уточнили в министерстве. – Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета».

Египетские авиакомпании сообщили, что у них нет пока никакой информации по этому поводу. «Нам ничего не известно о договоренностях, – уточнили в ведомстве, которое отвечает за распределение слотов на полеты. – Ни на февраль, ни на март рейсы из России пока не запланированы».

Напомним, что аэропорт Иркутска возобновляет международное авиасообщение. Перелёты будут возобновлены с 8 февраля.

Участники штаба поддержали предложение Роспотребнадзора об актуализации следующих критериев и показателей для оценки эпидемиологической обстановки в иностранных государствах с целью восстановления авиа- и ж/д сообщения: