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Россия восстановит авиасообщение с Египтом

Российская сторона пока не подтвердила информацию. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Министерстве гражданской авиации Египта.

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена, – уточнили в министерстве. – Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета».

Египетские авиакомпании сообщили, что у них нет пока никакой информации по этому поводу. «Нам ничего не известно о договоренностях, – уточнили в ведомстве, которое отвечает за распределение слотов на полеты. – Ни на февраль, ни на март рейсы из России пока не запланированы».

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Напомним, что аэропорт Иркутска возобновляет международное авиасообщение. Перелёты будут возобновлены с 8 февраля.

Участники штаба поддержали предложение Роспотребнадзора об актуализации следующих критериев и показателей для оценки эпидемиологической обстановки в иностранных государствах с целью восстановления авиа- и ж/д сообщения:

  • показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней не должен превышать 40,0 на 100 тысяч населения;
  • показатель распространения (Rt), рассчитанный как средний за неделю, должен быть меньше или равен 1;
  • темп прироста, рассчитанный как средний за 14 суток, не должен превышать 1%;
  • уровень тестирования на 100 тысяч населения, рассчитанный как средний за 7 дней, не должен быть меньше 200.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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