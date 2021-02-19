В Иркутске директорам готовы платить более 300 тыс. рублей

А программистам − от 90 тыс. руб., сообщает сервис для поиска работы SuperJob.

Среди самых высокооплачиваемых предложений февраля привлекательные предложения для программистов, в том числе на удаленке. Много вакансий для руководителей и ИТР в производстве. Управленцы и менеджеры востребованы в продажах B2B. В Тюмени, Ярославле, Астрахани, Кирове и Пензе нужны врачи. В Барнауле и Ульяновске — специалисты агросектора.

Топ самых привлекательных предложений работодателей в городах России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн: