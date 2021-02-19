В Иркутске директорам готовы платить более 300 тыс. рублей

А программистам − от 90 тыс. руб., сообщает сервис для поиска работы SuperJob.
Среди самых высокооплачиваемых предложений февраля привлекательные предложения для программистов, в том числе на удаленке. Много вакансий для руководителей и ИТР в производстве. Управленцы и менеджеры востребованы в продажах B2B. В Тюмени, Ярославле, Астрахани, Кирове и Пензе нужны врачи. В Барнауле и Ульяновске — специалисты агросектора.
Топ самых привлекательных предложений работодателей в городах России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн:
- Саратове,
- Тюмени,
- Ижевске,
- Барнауле,
- Ульяновске,
- Иркутске,
- Хабаровске,
- Ярославле,
- Владивостоке,
- Томске,
- Оренбурге,
- Кемерово,
- Рязани,
- Набережных Челнах,
- Астрахани,
- Пензе,
- Кирове,
- Липецке.