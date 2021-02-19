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В Иркутске директорам готовы платить более 300 тыс. рублей

А программистам − от 90 тыс. руб., сообщает сервис для поиска работы SuperJob.

Среди самых высокооплачиваемых предложений февраля привлекательные предложения для программистов, в том числе на удаленке. Много вакансий для руководителей и ИТР в производстве. Управленцы и менеджеры востребованы в продажах B2B. В Тюмени, Ярославле, Астрахани, Кирове и Пензе нужны врачи. В Барнауле и Ульяновске — специалисты агросектора.

Топ самых привлекательных предложений работодателей в городах России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн:

  • Саратове,
  • Тюмени,
  • Ижевске,
  • Барнауле,
  • Ульяновске,
  • Иркутске,
  • Хабаровске,
  • Ярославле,
  • Владивостоке,
  • Томске,
  • Оренбурге,
  • Кемерово,
  • Рязани,
  • Набережных Челнах,
  • Астрахани,
  • Пензе,
  • Кирове,
  • Липецке.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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