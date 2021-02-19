Компенсацию за отдых получили 9 тыс. пенсионеров Иркутской области

Компенсация производится один раз в два года, сообщают в ПФР.
Компенсация в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда.
Компенсации не подлежат сборы за предоставляемые дополнительные услуги:
- сбор за оформление билета (комиссионный сбор);
- сервисный сбор (постельное белье);
- сборы за заказ (доставку) билета;
- за предварительное бронирование мест;
- и иные дополнительные услуги повышенной комфортности.
Подать заявление на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru, в клиентских службах ПФР и офисах МФЦ. У заявителя в наличии должен быть проездной документ, содержащий все необходимые реквизиты, предусмотренные Правилами перевозок.