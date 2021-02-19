АТБ совместно с Samsung запустили акцию «Выгодные покупки с АТБ по картам Visa»

Держатели карт Visa АТБ смогут получить главный приз - 100% кэшбэк на товары и скидки до 45% в интернет-магазине Samsung

15 февраля 2021 года Азиатско-Тихоокеанский банк и официальный интернет-магазин Samsung запустили совместную акцию для всех держателей карт Visa АТБ. При оплате покупок картой Visa и использовании персонального промокода клиенты получают возможность приобрести технику мирового бренда со скидкой до 45%, а также выиграть сертификаты на 100% кэшбэк на покупку продукции Samsung.

Условия участия в акции:

Для участия в розыгрыше призов по акции в феврале необходимо совершить не менее четырех операций оплаты товаров или услуг картой на общую сумму не менее 7 500 рублей, либо в иностранной валюте по курсу банка, действующему на дату совершения операции, эквивалентной 7 500 рублей или превышающей её.

Для участия в розыгрыше призов в марте необходимо совершить не менее восьми операций оплаты картой на общую сумму не менее 15 000 рублей, либо в иностранной валюте по курсу банка, действующему на дату совершения операции, эквивалентной 15 000 рублей или превышающей её.

Среди победителей акции будут разыграны 20 призов с сертификатами на кэшбэк 100% до 25 000 рублей и 10 призов с сертификатами на кэшбэк 100% до 100 000 рублей, Каждого участника ждет гарантированный приз - уникальный промокод со скидкой на приобретение техники Samsung (условия приобретения техники указаны в персональной ссылке промокода).

Чтобы использовать промокод для выгодных покупок, клиентам банка достаточно перейти в Интернет-магазин Samsung, создать аккаунт Samsung, ввести персональный промокод и воспользоваться скидкой до 45% на покупку техники. Подробнее на странице акции.