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Пенсионерам с инвалидностью произведут двойную фиксированную доплату к пенсии

Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет или инвалидов I группы, предусмотрен двойной размер двойной размер фиксированной выплаты к пенсии, сообщают в ПФР.

В настоящее время, повышение фиксированной выплаты для указанных категорий предусматривается статьей 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и не является новой нормой. Данные повышения устанавливались и ранее – с 1 января 2002 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Стоит отметить, что для органов Пенсионного фонда России это плановая работа и никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно – повышение производится автоматически со дня наступления возраста 80 лет, либо установления I группы инвалидности.

Общеустановленный размер фиксированной выплаты составляет:

  • Для несеверных районов Иркутской области – 6 044,48 руб.;
  • Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 7 857,82 руб.

Соответственно, размер фиксированной выплаты для инвалидов I группы и граждан, достигших возраста 80 лет и получающих страховую пенсию по старости, составляет:

  • В несеверных районах – 12 088,96 руб.;
  • Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 15 715,64 руб.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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