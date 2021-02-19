АТБ, платежная система МИР и OZON запускают акцию «Получи кэшбэк 10%»

Держатели карт АТБ платежной системы МИР при выполнении несложных условий смогут получить кэшбэк до 1000 рублей от стоимости покупок в интернет-магазине

Владельцы карт АТБ, совершившие покупки с 15 февраля по 14 марта 2021 года в крупнейшем онлайн-гипермаркете OZON, имеют возможность получить кэшбэк 10% или до 1000 рублей обратно на счет.

Участники могут расплачиваться как кредитными, так и дебетовыми картами. При этом от владельцев требуется только регистрация на privetmir.ru с привязкой карты. Далее клиент в течение срока проведения акции совершает покупки в магазине OZON и получает кэшбэк до 1000 рублей.

«Хочу отметить два важных момента. Во-первых, сегодня безналичная оплата - это быстро и удобно, а в современных реалиях еще и наиболее безопасно. Такая оплата товаров и услуг позволяет не только экономить время и деньги, возвращая ежемесячный кэшбэк, но и дает шанс выигрывать дополнительный кэшбэк от платежной системы. Во-вторых, хочу отметить нашего партнера платежную систему МИР, которая всегда щедро награждает своих пользователей, предлагая им участие в различных бонусных программах. Мы же с удовольствием совместно с МИР проводим акции для клиентов нашего банка, - прокомментировал директор департамента маркетинга Наталья Вагина.

«Покупать онлайн – это удобнее, и, что немаловажно, намного безопаснее в текущих реалиях. Теперь с картами МИР от АТБ это ещё и выгодно. При этом кэшбэк начисляется не только нашими партнёрами от платежной системы МИР, но и традиционный кэшбэк и прочие бонусы напрямую от нашего банка», - прокомментировал директор департамента маркетинга Наталья Вагина.