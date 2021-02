Новости Чистая прибыль Альфа-Банка выросла до 1,347 млрд долларов США Банковская группа «Альфа-Банк», в которую входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, объявляет о результатах работы за 2020 год на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Чистые процентные доходы увеличились до 2,269 млрд долларов США, показав рост на 0,8% в долларовом эквиваленте или 12,4% в рублевом эквиваленте.

Чистый комиссионный доход увеличился до 1,241 млрд долларов США, прирост составил 18,9% в долларовом эквиваленте и 32,5% в рублевом эквиваленте.

Чистая прибыль выросла до 1,347 млрд долларов США. Общий совокупный доход составил 903 млн долларов США.

Капитал Группы увеличился до 8,7 млрд долларов США с 8,1 млрд в 2019 году.

Кредитный портфель показал рост на 22% без учета валютной переоценки и составил 42,7 млрд долларов США. Розничный портфель вырос на 33,8% без учета валютной переоценки до 11,7 млрд долларов США.

Показатель эффективности CIR улучшился до 36,7% с 41,9% в 2019 году.

Число активных розничных клиентов увеличилось на 1 млн и составило 7,3 млн.

Число активных клиентов малого и среднего бизнеса выросло до 627 тыс. по сравнению с 540 тыс. на начало года.

Число клиентов платформы Альфа-Директ выросло в 3,5 раза. Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский подчеркнул: «С кризисом пандемии мы справились, как справлялись до этого со всеми предыдущими кризисами. Благодаря культуре гибкости и скорости Альфа-Банка, заложенной акционерами, нам удалось быстро перестроить работу, с колёс запустить несколько креативных антикризисных решений, сократить расходы без увольнения людей. Когда началась самоизоляция — оказалось, что у нас уже все готово. 83% наших клиентов еще до пандемии постоянно пользовались мобильным приложением. Для всех по-прежнему работали отделения, мы ни одного не закрыли. Онлайн-ипотеку мы запустили еще в 2019 году, а весной 2020 окончательно избавили клиентов от необходимости куда-либо выезжать. Весной расширили доставку кредитных карт до 900 городов. Для малого бизнеса упростили дистанционное открытие счета. Сразу же включились во все программы господдержки, а также предложили свои кредитные каникулы. Убедившись, что хорошо справляемся в условиях коронакризиса, мы не стали откладывать наши стратегические проекты. Как и обещали, запустили сеть phygital-отделений. Полностью переработали мобильное приложение, привлекли к разработке клиентов, результат — первая строчка рейтинга Marskwebb». Главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил: «В кризисный год нам вновь удалось привлечь около миллиона новых активных клиентов в рознице и порядка 100 тысяч компаний малого бизнеса. Это главный для нас показатель: пандемия пройдет, а доверие клиентов останется с банком на долгие годы. Также мы смогли воспользоваться ростом интереса россиян к инвестициям: число клиентов платформы Альфа-Директ выросло в 3,5 раза. Во втором квартале в фокусе нашего внимания был контроль кредитных рисков, однако с улучшением ситуации мы восстановили активные темпы кредитования и по итогам года существенно нарастили кредитный портфель без понижения его качества. Доля проблемных кредитов не увеличилась в 2020 году. Кроме того, устойчивость банку дает рекордно высокий уровень покрытия операционных расходов чистыми комиссионными доходами. Показатель эффективности CIR снизился до 36,7% за счет нашей осознанной работы по оптимизации затрат одновременно с ростом операционных доходов». Обзор основных финансовых показателей В 2020 году объем чистого процентного дохода увеличился до 2,269 млрд долларов США, показав рост на 0,8% в долларовом эквиваленте или 12,4% в рублевом эквиваленте. В условиях снижающихся процентных ставок показатель чистой процентной маржи (NIM) снизился до 4,2%. Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 18,9% по сравнению с прошлым годом и составил 1 241 млн. долларов США. В рублевом эквиваленте рост составил 32,5%. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов (с учетом совокупного дохода) на конец 2020 года составила 35,5%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло рекордного уровня в 96,8%. Чистая прибыль Банковской группы за 2020 год выросла до 1,347 млрд долларов США. Общий совокупный доход составил 903 млн долларов США, с учетом трансляционных разниц в составе прочего совокупного дохода, вызванных ослаблением рубля. Капитал Банковской группы «Альфа-Банк» за отчетный период вырос на 6,5% до 8,671 млрд долларов США. Волатильность курса рубля, наблюдаемая в течение 2020 года, оказала существенное влияние на динамику балансовых показателей. Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» составили 61,85 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2020 года, показав рост с начала года на 4% (без учета валютной переоценки рост активов составил 16,5%). Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 7,2% до 42,714 млрд долларов США по сравнению с 39,840 млрд долларов США в конце 2019 года (рост 22,0% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель вырос на 5,5% до 31,008 млрд долларов США (рост 17,9% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 12,1% и составил 11,706 млрд долларов США (рост 33,8% без учета валютной переоценки). Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне. Доля корпоративных кредитов третьей стадии в портфеле сократилась до 3,7% с 4,1% на начало года. Доля проблемных розничных кредитов составила 5,0%, показав рост с 4,0%. Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» увеличились на 3,6% до 53,179 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2020 года (на 17,5% без учета валютной переоценки). Средства клиентов выросли на 5,5% до 43,708 млрд долларов США (рост на 19,9% без учета валютной переоценки). При этом объем текущих счетов вырос на 31,1% в долларовом эквиваленте, а их доля в средствах клиентов увеличилась до 65,5% с 52,7% на конец 2019 года. Доля рынка по средствам физических лиц до востребования составила 9,8%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России. Показатели капитала по стандартам Базель III стабильно поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 17,8%, и 16,4% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской Группы. Рыночные позиции Банковская группа «Альфа-Банк» сохранила позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В 2020 году Банковской группе удалось поддержать свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности: число активных розничных клиентов увеличилось до 7,3 млн.

число активных клиентов малого и среднего бизнеса выросло до 627 тыс. по сравнению с 540 тыс. на начало года;

Альфа-Банк сохранил 3 место на рынке розничного кредитования, увеличив долю рынка до 4,3% по сравнению с 3,7% в 2019;

доля на рынке кредитных карт составила 11,4% по сравнению с 10,9 в 2019;

доля на рынке привлечения физических лиц составила 4,4%,

доля на рынке корпоративного кредитования увеличилась до 4,7%. Кредитные рейтинги Высокий уровень кредитоспособности Банковской Группы «Альфа-Банк» подтверждается и высокими кредитными рейтингами — наивысшими среди российских частных банков. 28 апреля 2020 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Aльфа-Банка на уровне «BB+/B», прогноз «Стабильный».

15 сентября 2020 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Альфа-Банка на уровне «ВВ+», прогноз пересмотрен на «Стабильный».

12 февраля 2019 международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов Aльфа-Банка в иностранной валюте до «Ba1» c «Ba2», прогноз «Стабильный», а также повысило долгосрочный рейтинг риска контрагента до «Baa3» c «Ba1».

29 мая 2020 года рейтинговое Агентство Эксперт РА повысило Альфа-Банку рейтинг по национальной шкале до уровня «ruАА+» с «ruАА», прогноз «Стабильный».

30 октября 2020 года Кредитное Рейтинговое агентствро АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Альфа-Банк» на уровне «АА+(RU)», прогноз «Стабильный». Финансовые результаты группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудированы компанией PwC. eg

