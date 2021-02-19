Банк «Открытие» предоставил «ИНТЕКО» 4,5 млрд рублей на строительство премиального ЖК в центре Москвы

Банк «Открытие» предоставил девелоперу лимит кредитования на общую сумму 4,5 млрд рублей сроком до двух лет.

Средства будут направлены на реализацию нового проекта премиального жилого комплекса, который «ИНТЕКО» возведет в одном из самых престижных районов столицы, Пресненском, по адресу ул. Сергея Макеева, 11.

В рамках проекта ведущий российский девелопер «ИНТЕКО» планирует комплексную застройку общей площадью 110 000 кв.м, включающую жилые дома премиального сегмента с авторской архитектурой, а также насыщенное инфраструктурное обустройство территории. В числе преимуществ жилого комплекса — расположение в одном из самых престижных и развитых районов ЦАО — Пресненском. Проект отличает удобная транспортная и пешеходная доступность: рядом находятся съезды на Звенигородское шоссе, Третье транспортное кольцо, а также Краснопресненская набережная. Приступить к работам девелопер намерен в 2022 году, завершить их — в I квартале 2025 года.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент банка «Открытие», директор департамента по работе с корпоративными клиентами: «Группа «ИНТЕКО» является стратегическим партнером банка, все проекты девелопера учитывают основные тренды и потребности современных покупателей и пользуются высоким спросом на конкурентном рынке. Мы уверены, что новый жилой комплекс на Пресне станет местом притяжения и подтвердит высокую репутацию компании».

Евгений Семенов, вице-президент «ИНТЕКО»: «Новый проект «ИНТЕКО» призван стать образцовым по совокупности ключевых составляющих современного ЖК премиум-класса и превзойти ожидания будущих жителей. В этом проекте мы воплощаем научный подход к формированию жилой среды, решая вопросы здоровья и развития будущих поколений. Рады, что стратегический партнер компании, банк «Открытие», разделяет наше видение относительно качественного развития жилой недвижимости, и снова принимает участие в реализации проекта «ИНТЕКО»».

«ИНТЕКО» — ведущий российский девелопер, признанный эксперт отрасли в области комплексного освоения территорий, редевелопмента промзон и урбанистики. Портфель компании насчитывает более 80 реализованных проектов различного класса и назначения общей площадью около 5 млн кв. метров. Построенные компанией объекты были удостоены престижных отраслевых наград и сегодня считаются знаковыми. В 2018 году «ИНТЕКО» перешла под контроль Банка непрофильных активов «Траст».