Карта «ВостОк» банка «Восточный» стала лучшей картой для онлайн-шопинга по версии «Выберу.ру»

Карта «ВостОк» банка «Восточный» заняла 1 место в рейтинге дебетовых карт с оптимальными условиями по онлайн покупкам, который составил сервис «Выберу.ру».

Оценивая дебетовые карты, команда финансового сервиса учитывала следующие параметры: размер кэшбэка, максимальную сумму возврата от покупок за месяц, стоимость обслуживания карты, начисление процентов на остаток собственных средств. Всего в рейтинге «Выберу.ру» 26 дебетовых продуктов от крупнейших российских банков, входящих в ТОП-100 по размеру активов.

Напомним, что карта «ВостОк» – это флагманская дебетовая карта банка «Восточный», которая приносит до 5,5% годовых на остаток и позволяет получать до 10% кэшбэка. При этом кэшбэк за онлайн-покупки, совершенные через специальный сервис в магазинах-партнерах банка, может составить до 40%. Чтобы не платить за обслуживание карты, достаточно хранить на ней не меньше 10 тысяч рублей в качестве неснижаемого остатка, либо использовать карту для получения зарплаты или пенсии.

По мимо повышенного кэшбэка за онлайн-покупки держатель карты «ВостОк» может выбрать одну из 4-х категорий повышенного кэшбэка за обычные покупки и менять её каждый месяц. На выбор даются следующие бонусные категории:

• «За рулём» (7% за покупки на АЗС; 3% за парковку, такси, каршеринг и автомойки; 1% на все остальные покупки)

• «Онлайн-покупки» (7% на доставку еды, онлайн-покупки фильмов, музыки и книг; 3% на покупку товаров в интернете; 1% на все остальное)

• «Отдых» (7% на кино и такси; 5% на кафе и рестораны; 1% на все остальное)

• «Все включено» (2% кэшбэка на все покупки)

При этом с 8 февраля 2021 г. для любой из выбранных держателем карты категорий действует дополнительный кэшбэк: 10% на цветы и подарки.

Кроме того, в настоящий момент действует акция, благодаря которой оформить карту «ВостОк» можно на особых условиях. Клиентам, которые оформят карту и потратят по ней не меньше 1000 рублей за месяц, плата за оформление вернется в качестве кэшбэка на карту.

Подробнее об условиях обслуживания карты «ВостОк» можно узнать на сайте банка «Восточный».