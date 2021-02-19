Ипотека по паспорту c первоначальным взносом 20%: Примсоцбанк запустил акцию «Малина»

В Примсоцбанке стартовала акция «Малина», в рамках которой клиенты могут оформить ипотеку по паспорту и СНИЛС с пониженным первоначальным взносом от 20% от стоимости жилья - на покупку квартиры или рефинансирование действующего ипотечного кредита.

– Данное предложение существенно упрощает и ускоряет процесс получения ипотечного кредита. Его преимущество в доступности, как для клиентов, трудоустроенных по найму, так и для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса. Отмечу, что для клиентов, готовых предоставить документы о доходах и трудоустройстве, доступна ипотека с первоначальным взносом 10% от стоимости приобретаемой квартиры, - рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Для участия в акции необходимо подать заявку на ипотечный кредит с 15.02.2021 по 31.03.2021 года и подписать кредитный договор до 16.04.2021 года. Минимальная сумма кредита по условиям акции может составить 500 000 рублей, максимальная – 8 миллионов рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Хабаровска и Екатеринбурга. Для остальных регионов России максимальная сумма составляет 5 миллионов рублей. Процентная ставка в рамках акции составит 9,7% годовых при наличии комплексного страхования. Срок кредитования от 3 до 30 лет.



Узнать подробнее об условиях акции «Ипотечная малина» можно на сайте Примсоцбанка, а также по телефону 8(800)350-42-02 либо *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

