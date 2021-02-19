Согласован план мероприятий по электроснабжению Усолья-Сибирского

В ходе прямой линии с жителями региона Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта осуществлять контроль за надежностью энергоснабжения жителей отдельных населенных пунктов и районов Приангарья.



– В Усолье-Сибирском, например, проблему энергоснабжения частных домовладений в посёлках Западный и Зелёный помогут решить изменения в организации сетевого хозяйства. Такое поручение я дал специалистам, – отметил Губернатор.



По словам мэра города Максима Торопкина, совместная работа областного Правительства, городской администрации и энергетиков способствует ликвидации существующих проблем. В 2020 году ОГУЭП «Облкоммунэнерго», муниципалитет Усолья-Сибирского и региональное министерство жилищной политики уже разрабатывали и выполнили план неотложных мероприятий по снижению аварийных отключений. Проблем с отключениями в центре города стало гораздо меньше.



Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин сообщил, что в начале февраля муниципальные власти Усолья-Сибирского организовали встречи жителей города с руководством ОГУЭП «Облкоммунэнерго», специалистами министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, депутатами городской думы. В результате совместной работы по поручению Губернатора региона был разработан и согласован новый план неотложных мероприятий по надежному и качественному электроснабжению г. Усолья-Сибирского – на 2021 год.



– Таким образом будут решены и проблемы энергоснабжения частного сектора микрорайонов Зеленый и Западный, которые застраивались достаточно хаотично. Жители города должны получать качественную услугу, не вникая в проблемы энергопредприятия, – отметил заместитель министра.



Также нам сообщили, что ОАО «Иркутская электросетевая компания» работает над снижением количества аварийных отключений в Иркутском районе. Весной планируется запустить подстанцию 220/35/10 кВ Столбово с прилегающей распределительной сетью. В течение 2021 года в Иркутском районе будут построены дополнительные центры питания.



– Муниципальные власти и энергетики должны успевать за развитием индивидуального жилищного строительства в Иркутском районе. Осенью мы проведем здесь выездное заседание комиссии по готовности энергохозяйства к следующей зиме, – сообщил Игорь Кобзев.