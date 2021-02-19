Результаты мониторинга школьного питания в Иркутской области будут подведены после 1 мая

Результаты мониторинга организации школьного питания в Иркутской области будут подведены после 1 мая. Эта тема стала одной из актуальных во время прямой линии с Губернатором Игорем Кобзевым. По распоряжению главы региона, с 1 февраля в учебных учреждениях проводится мониторинг школьного питания.



Для проведения мероприятия создана рабочая группа, в состав которой вошли представители территориального управления Роспотребнадзора, службы по контролю и надзору в сфере образования, аппарата уполномоченного по правам ребенка Приангарья, представители ОНФ и Областного родительского собрания.



Главная цель мониторинга - формирование предложений по улучшению качества питания в школах Иркутской области, модернизации пищеблоков. Также рабочая группа уполномочена контролировать эффективность расходования средств, выделенных из федерального и областного бюджетов на питание обучающихся, вести учет и своевременный анализ обращений граждан по вопросам качества и организации школьного питания, решать проблемные вопросы.



- Есть определенные стандарты школьного питания. Меню согласовано со всеми необходимыми инстанциями, в том числе и с родительским комитетом. Когда я в рабочих поездках посещаю учебные учреждения региона, я обязательно уделяю внимание вопросу организации питания,- прокомментировал Губернатор Игорь Кобзев.



В настоящее время питание обучающихся организовано в соответствии с утвержденным 10-ти дневным цикличным меню на осенне-зимний, весенне-летний период. Меню разрабатывается с учетом необходимого количества основных продуктов питания и требуемой калорийности суточного рациона и утверждается территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.