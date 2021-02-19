По карте МИР иркутяне смогут ездить в общественном транспорте со скидкой

C 1 марта до 30 июня 2021 года держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в общественном транспорте Иркутска со скидкой в размере 4 рубля. Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт.

Пассажирам достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору в транспорте и сумма разовой поездки будет списана с карты сразу с учетом скидки.

Аналогичная акция для держателей бесконтактных карт «Мир», при совершении оплаты проезда в общественном транспорте, оборудованном устройствами для приема безналичной оплаты проезда, пройдет в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Усть-Куте и Вихоревке.

Акция запущена Сбербанком совместно с оператором транспортных перевозок ООО «Социальная система», а также с местными перевозчиками, которые уже реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте, при поддержке администрации Иркутской области. Сбербанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир»:

- В Иркутской области выпущено свыше 1,7 млн карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными. Местные жители активно расплачиваются такими картами в магазинах, ресторанах и кафе, а также в общественном транспорте. Это удобно и безопасно, особенно в текущей ситуации.Мы надеемся, что возможность выгодной оплаты проезда позволит жителям и гостям города не только сэкономить денежные средства, но также в существующих условиях обезопасить себя за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк:

- Жители Иркутской области достаточно активно пользуются всеми формами бесконтактной оплаты, ряд городов нашего региона, таких,как Иркутск, Братск, Усть-Илимск, даже входят в ТОП-100 городов России с большими объемами безналичного торгового оборота. И мы рады предложить нашим клиентам еще одину возможность и преимущество безналичной оплаты- экономию при проезде в общественном транспорте. Для многих жителей области это станет ощутимым снижением расхода в семейном и личном бюджете.