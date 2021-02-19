Банк «Открытие» провел бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

18 февраля состоялось бизнес-шоу «Мой бизнес — мой Start-up: цифровая эволюция бизнеса» для предпринимателей. Организаторами форума стали правительство Удмуртской Республики, банк «Открытие» и Центр «Мой бизнес». География участников форума – от Ижевска до Сан-Франциско.

Спикерами форума стали предприниматели и представители лидеров digital отраслей с кейсами от ведущих компаний, таких как ВКонтакте, Wildberries, TikTok. Спикеры разобрали конкретные истории бизнеса компаний.

В рамках бизнес-шоу участники представили свои опыт трансформации, цифровизации бизнес-процессов, а также узнали о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире.

Открыла форум заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. На конкретных примерах предпринимателей показала, как цифровые технологии и инструменты продвижение помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы, количество клиентов и выходить на международные рынки. Она рассказала, как текущие вызовы способствуют развитию инновационного лидерства и как реагировать на тренды и адаптировать их в свой бизнес. Банк «Открытие» предлагает прокачать цифровые навыки с использованием возможностей онлайн образовательной платформы openacademy, где предприниматели не только объединяются в бизнес-сообщество непринимателей, но и получают актуальную и полезную информацию, различные обучающие программы и многое другое», - отметила она.

Темой диалога Надии Черкасовой и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова стала реакция регионального бизнеса и властей на вызовы коронакризиса и бизнес-технологии, которые помогают компаниям МСБ адаптироваться к новой реальности.

«Есть такая фраза «любой кризис — это время возможностей». Я горжусь тем, что бизнес Удмуртии подтвердил эту аксиому. Большинство предпринимателей смогли адаптироваться к ситуации и перешли в «онлайн» не только с точки зрения коммуникаций, но и перевода бизнеса в цифровой формат. Однако, при всем желании, оперативно поменять бизнес-модель достаточно сложно, и наша задача была поддержать предпринимателей в этих непростых условиях. Мы сделали упор на наши акселерационные программы. И это не просто прикладные знания, это конкретные цифры. Например, некоторые участники бизнес-акселератора увеличили выручку на 150%. Когда в 2020 году отменили самые крупные экономические форумы, мы сделали «Удмуртия Calling», где произошли конкретные продажи. На 2021 год и даже на 2022 год мы планируем не только оффлайн, но и онлайн-мероприятия, потому что это очень успешный формат. Поэтому, когда ты обращаешься к предпринимателям — все изменилось, давайте меняйтесь, — надо самим задать пример», — отметил Александр Бречалов.

Александр Лупов, директор компании «Сармат», рассказал о пользе бизнес-акселератора для ведения бизнеса, знакомстве с коллегами по другим бизнесам и получении новых полезных навыков, которые позволили компании в разы увеличить финансовые показатели за год.

Денис Гиззатов, руководитель компании «Арома» по производству кофе и чая, рассказал о том, как бизнес-акселератор научил их экспортировать свою продукцию.

Алексей Худяков, директор компании ТSPROF («Техностудия профиль) по изготовлению станков для профессиональной заточки ножей рассказал историю развития своей компании. Продукция компании дет в 86 стран мира. Худяков рассказал, как компания использует интернет-каналы продаж и логистические цепочки для поставки товаров на зарубежные рынки о продаже через Amazon и eBay, собственную сеть и свой интернет-магазин. Благодаря этому небольшая ижевская компания стала известна по всему миру.

Анна Клейменова, заместитель директора по развитию Wildberries, рассказала о том, как крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынках десяти стран, реагировал на запросы бизнеса во время пандемии. В частности, был упрощен процесс регистрации новых поставщиков, автоматизирован документооборот, в регионах были запущены новые сортировочные центры, чтобы предприниматели могли сократить свои логистические расходы и ускорить доставку товаров. Внедрена новая модель продаж товаров со склада поставщиков, благодаря которой предприниматели могут значительно расширить ассортимент своих товаров на Wildberries и не «замораживать» товарные остатки на складах. Анна Клейменова дала советы предпринимателям по продвижению товаров в маркетплейсах.

О своем бизнес-опыте взаимодействия с Wildberries рассказал сооснователь, исполнительный директоркомпании АNNALIZZA Иван Чечкин. По его словам, компании пришлось сократить свою розничную сеть на 70 % из-за закрытия торговых центров на карантин. Оказавшись в ситуации полной неопределенности, компания переключилась на продажи через Wildberries. Спустя год компания является крупнейшим поставщиком маркетплейса в Удмуртии и входит в топ 500 компаний-поставщиков Wildberries в России. Чечкин отметил, что его бизнесу помогло полное изменение подхода к производству и способность каждого сотрудника быстро и постоянно обучаться новым навыкам в рамках требований цифровой экономики. Он также рассказал о том, как быстро увеличить продажи через онлайн-каналы и о наиболее типичных ошибках во взаимодействии компаний с маркетплейсами.

Участники форума узнали интересный кейс ижевской тату-студии «KURBATOV TATTOO» Вячеслава Курбатов, которой помогли прокачаться эксперты из ВКонтакте c помощью настройки рекламы, чат-ботов, создания специального сообщества и других инструментов. С момента запуска страницы ВКонтакте количество клиентов тату-студии увеличилось в 240 раз. О том, как это происходило Курбатов рассказал вместе с Digital-евангелистом ВКонтакте Вячеславом Прохоровым.

Социальные сети - не только отличный инструмент для продвижения, это возможность увеличивать узнаваемость бренда. О том, как без рекламы набрать 500 тысяч подписчиков в TikTok рассказал генеральный директор ювелирной студии RishArt Михаил Мягков из Ногинска. В 2020 году TikTok запустил TikTok for Business. На одной платформе были собраны рекламные инструменты, которые позволяют компаниям разного размера создавать креативный контент, вдохновлять других и взаимодействовать с сообществом платформы. Также была запущена программа для предпринимателей #ПокажиСвойБизнес в рамках глобальной кампании Back to Business. Владельцы малого и среднего бизнеса могли снять короткие ролики о своем деле, в креативном формате рассказать о нем и выиграть бюджет для рекламы на платформе. Одним из победителей проекта стал Михаил Мягков.

В TikTok можно создать личный бренд для себя, своего бизнеса быстро и качественно. Один из примеров, о котором шла речь на форуме-оригинальный аккаунт «Дневник Удмуртки», который рассказывает о культуре и уникальной природе Удмуртии, способствуя таким образом развитию событийного туризма в регионе. Кроме того, создатель аккаунта задействована в проекте «Супер Удмуртия», где вместе с командой снимает обзоры достопримечательностей республики.

Затем участники бизнес-форума перенеслись в далекий Сан-Франциско. Самый молодой в аэрокосмической индустрии вице-президент и основатель первого в мире маркетплейса спутниковых данных Катерина Ленгольд. Она на примере организации собственной жизни рассказала, как за трехнедельный спринт, фокусируясь на узком круге задач, правильно ставить цели в бизнесе, личном развитии, социальной сфере и карьере, и как их добиваться. О том, как важно не бояться перемен, действовать и не сдаваться. «Решение меняться предполагает принятие неизбежных неудач», отметила Ленгольд. Но только способность меняться и не сдаваться при первых неудачах может привести к успеху.

Трансляция бизнес-шоу велась через социальные сети банка в YouTube, Facebook, ВКонтакте и через Youtube-канал Корпорации развития Удмуртской Республики.