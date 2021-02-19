Работа общепита Бурятии продлена до полуночи

Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания продлена до 24:00 часов. Такие изменения внесены в Указ Главы Бурятии от 13.03.2020 № 37 о дополнительных мерах по защите населения и территории республики от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением COVID-19 внесены изменения.

Предприятиям общественного питания запрещено оказывать услуги по организации досуга, развлекательные услуги, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом.