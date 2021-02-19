Игорь Кобзев рассказал, где построят новые школы в регионе

В Иркутской области за три года построят 19 школ. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время общения с жителями региона на прямой линии на телеканале «АИСТ». Учебные заведения возводят по национальному проекту «Образование», региональной программе «Развитие образования Иркутской области на 2019 – 2024 годы», государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и в рамках восстановления региона после наводнения, которое произошло летом 2019 года.



– В каждом населённом пункте, куда я приезжаю, мне говорят о необходимости строительства школы. Региону нужно 60 учебных заведений. В ближайшие три года будет построено 19 зданий для них. Проектная документация готова, средства выделены, практически везде определены подрядчики. Правительство Иркутской области работает на перспективу. Идёт разработка документации, определение земельных участков для строительства учебных заведений в последующие годы, – сказал Игорь Кобзев.



1 сентября 2021 года откроются школы в Бирюсинске Тайшетского района, Саянске, в селе Баяндай, деревне Грановщина Иркутского района. Примет учеников общеобразовательное учреждение в посёлке Большое Голоустное Иркутского района. Школа там сгорела в ноябре прошлого года, детей возят на уроки в другой населённый пункт. Новое здание возводят из модульных конструкций, работы идут ускоренными темпами.



Также в День знаний откроется школа на 1275 мест в посёлке Марково Иркутского района. Она сдана в эксплуатацию в конце декабря 2020 года. Сейчас идёт лицензирование, набор сотрудников, формирование классов.



К концу года планируют построить здания школ в микрорайоне «Рудоуправление» Слюдянки, в Нижнеудинске, в посёлке Мамакан Бодайбинского района. Будет продолжено строительство отдельного блока школы № 14 на улице Карла Либкнехта в Иркутске.



В течение двух лет будут построены ещё пять школ. Уже идут работы в Тулуне. Там появится учебных два заведения – 1275 и на 250 мест. В деревне Евдокимова Тулунского района возводят школу–сад на 128 мест, в Зиме – школу на 352 учащихся. Летом начнут строить школу на 1275 мест в Иркутске на улице Багратиона. Для неё готова проектная документация, получено положительное заключение экспертизы. Сейчас идёт определение подрядчика.



Готова проектная документация и решён вопрос с финансированием по объектам, которые начнут возводить в следующем году. В селе Бажир Заларинского района появится школа на 154 места. В селе Алыгджер Нижнеудинского района – школа на 60 мест, детский сад на 40 мест и интернат на 25 мест для детей, которые приезжают на учёбу на весь год из других населённых пунктов. В посёлке Соцгородок Нижнеилимского района запланировано строительство образовательного комплекса из двух объектов – школы на 60 и детского сада на 20 мест.



– Также решается вопрос по строительству пристроя школы №75 в Иркутске. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. Уже получено положительное заключение государственной экспертизы, к работам планируют приступить к началу лета, – добавил Игорь Кобзев.