В Иркутске задержаны бутлегеры

В Иркутске задержали двух бутлегеров, подозреваемых в реализации контрафактного алкоголя в особо крупном размере.

Полицейские установили, что подозреваемые организовали поставку в регион спиртосодержащей продукции с поддельными федеральными специальными и акцизными марками. При этом они использовали различные методы конспирации: хранили готовую к продаже нелегальную продукцию в арендованном контейнере и гаражном боксе, а реализацию осуществляли исключительно «проверенным» клиентам.

В рамках обысков изъято более 6 тонн спиртосодержащей продукции, стоимость которой превысила 2 миллиона рублей.

В настоящее время ведётся следствие.