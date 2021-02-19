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В Иркутске задержаны бутлегеры

В Иркутске задержали двух бутлегеров, подозреваемых в реализации контрафактного алкоголя в особо крупном размере.

Полицейские установили, что подозреваемые организовали поставку в регион спиртосодержащей продукции с поддельными федеральными специальными и акцизными марками. При этом они использовали различные методы конспирации: хранили готовую к продаже нелегальную продукцию в арендованном контейнере и гаражном боксе, а реализацию осуществляли исключительно «проверенным» клиентам.

В рамках обысков изъято более 6 тонн спиртосодержащей продукции, стоимость которой превысила 2 миллиона рублей.

В настоящее время ведётся следствие.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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