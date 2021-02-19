S7 Airlines получила первый грузовой самолет Boeing 737-800BCF

S7 Airlines получила в свой воздушный флот первый из двух лайнеров Boeing 737-800 Boeing Converted Freighter по договору аренды с лизинговой компанией GECAS, сообщают в пресс-службе авиаперевозчика.

Осуществлять коммерческое управление грузовыми перевозками будет S7 Cargo, генеральный агент по продаже грузовых перевозок Группы компаний S7. Первые рейсы запланированы на конец февраля из Москвы в Норильск и Якутск.

Широкая география полетов внутри страны позволит S7 Airlines перевозить грузы между регионами в максимально короткие сроки. В первую очередь, будут выполняться рейсы из Москвы и Новосибирска по северным и дальневосточным направлениям.