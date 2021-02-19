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Деньги вместо земельного участка смогут получить многодетные семьи в Иркутской области

Многодетные семьи региона смогут получить социальную выплату взамен земельного участка. Уже подготовлен соответствующий законопроект. Сейчас он проходит общественные слушания. Об этом в ходе прямой линии заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Предполагается единый размер компенсации для всех муниципалитетов региона.

- Компенсация возможна в размере 140 тысяч рублей. Это средства на приобретение жилья. Необходимо, чтобы эти деньги были потрачены по целевому назначению, - сказал глава региона Игорь Кобзев.  

Данная выплата может использоваться для: оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения, а также договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита.

В первую очередь претендовать на компенсацию смогут семьи, которые не меньше трех лет стоят в очереди на получение земли в собственность. Еще одно обязательное условие – семья должна стоять на учете на предоставление жилья по договору соцнайма. - уточнил глава региона Игорь Кобзев.

Планируется, что денежная компенсация будет предоставляться только после заявления претендента о снятии с земельного учёта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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