Житель Усолья-Сибирского стал жертвой мошенников при покупке оборудования для майнинга

32-летний житель города Усолье-Сибирское Иркутской области, пытаясь купить дешевые устройства для добычи криптовалюты, понес финансовые убытки. С начала года это второй подобный случай в городе, когда покупка устройств для майнинга оборачивается потерей сбережений.

Усольчанин рассказал, что на интернет-площадке «Авито» нашел объявление о продаже специального оборудования для добычи цифровой валюты. Усольчанин связался с автором объявления. Далее их общение перешло в мобильный мессенджер, где они договорились о покупке трех устройств, доставке их в Усолье посредством транспортной компании и переводе стопроцентной предоплаты за товар.

Обозначенная мошенником стоимость оборудования была примерно в три раза ниже среднерыночной цены, но данный факт не вызвал подозрений у усольчанина. В результате мужчина перечислил аферисту 39 тысяч рублей, а за доставку должен был заплатить уже в офисе транспортной компании при получении посылок.

После перевода денег мошенник для подтверждения выполнения обязательств со своей стороны предоставил усольчанину транспортную накладную, однако впоследствии установлено, что товар на самом деле не отправлен.

В настоящее время объявление с сайта удалено, телефон псевдопродавца отключен.